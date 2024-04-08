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Путин поручил продлить программу развития Чувашии до 2030 года - РИА Новости, 08.04.2024
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18:10 08.04.2024 (обновлено: 18:12 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/chuvashiya-1938684510.html
Путин поручил продлить программу развития Чувашии до 2030 года
Путин поручил продлить программу развития Чувашии до 2030 года - РИА Новости, 08.04.2024
Путин поручил продлить программу развития Чувашии до 2030 года
Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу развития Чувашии до 2030 года, предусмотрев в том числе мероприятия по развитию... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:10
2024-04-08T18:12
политика
россия
чувашская республика (чувашия)
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу развития Чувашии до 2030 года, предусмотрев в том числе мероприятия по развитию хмелеводства.Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ... продлить действие индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2025–2030 годы, предусмотрев в том числе: мероприятия по развитию хмелеводства; уточнение значений показателей этой программы, определяющих темп роста физического объема инвестиций в основной капитал и количество созданных рабочих мест", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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политика, россия, чувашская республика (чувашия), экономика, владимир путин
Политика, Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Экономика, Владимир Путин
Путин поручил продлить программу развития Чувашии до 2030 года

Путин поручил продлить программу развития Чувашии до 2030, включая хмелеводство

© Depositphotos.com / alexnikitЧебоксары
Чебоксары - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Depositphotos.com / alexnikit
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу развития Чувашии до 2030 года, предусмотрев в том числе мероприятия по развитию хмелеводства.
Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ... продлить действие индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2025–2030 годы, предусмотрев в том числе: мероприятия по развитию хмелеводства; уточнение значений показателей этой программы, определяющих темп роста физического объема инвестиций в основной капитал и количество созданных рабочих мест", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.
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ПолитикаРоссияЧувашская Республика (Чувашия)ЭкономикаВладимир Путин
 
 
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