https://ria.ru/20240408/chuvashiya-1938684510.html

Путин поручил продлить программу развития Чувашии до 2030 года

Путин поручил продлить программу развития Чувашии до 2030 года - РИА Новости, 08.04.2024

Путин поручил продлить программу развития Чувашии до 2030 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу развития Чувашии до 2030 года, предусмотрев в том числе мероприятия по развитию... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T18:10

2024-04-08T18:10

2024-04-08T18:12

политика

россия

чувашская республика (чувашия)

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству продлить программу развития Чувашии до 2030 года, предусмотрев в том числе мероприятия по развитию хмелеводства.Соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Чувашской Республики опубликован на сайте Кремля."Правительству РФ... продлить действие индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2025–2030 годы, предусмотрев в том числе: мероприятия по развитию хмелеводства; уточнение значений показателей этой программы, определяющих темп роста физического объема инвестиций в основной капитал и количество созданных рабочих мест", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 октября 2024 года, ответственный - премьер-министр России Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20231117/derevni-1909934606.html

россия

чувашская республика (чувашия)

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политика, россия, чувашская республика (чувашия), экономика, владимир путин