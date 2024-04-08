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В одном из районов Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 08.04.2024
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05:12 08.04.2024 (обновлено: 10:29 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/chs-1938481116.html
В одном из районов Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка
В одном из районов Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 08.04.2024
В одном из районов Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка
В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T05:12
2024-04-08T10:29
происшествия
курганская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
владимир путин
александр куренков (мчс)
тюменская область
наводнения в россии — 2024
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр — РИА Новости. В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка, сообщила пресс-служба правительства региона."Установить зону чрезвычайной ситуации в границах населенных пунктов село Прорывное, село Озерное, село Звериноголовское, деревня Верхняя Алабуга, село Бугровое, деревня Редуть и прилегающим к ним территорий", — говорится в релизе.Постановление подписала накануне глава муниципалитета Марина Панкратова.По прогнозу МЧС, из-за резкого подъема уровня воды в реке Тобол там возникла угроза подтопления. Жители этих населенных пунктов должны заранее эвакуироваться, рекомендуется взять документы, ценные вещи, вывезти технику и мебель.С 5 апреля в Курганской области ввели режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов.Как отметил глава МЧС Александр Куренков, в бассейне реки Тобол в Курганской области ожидается неблагоприятная обстановка. В регион направили дополнительные силы и средства.Ситуацию с паводками обсудил с министром президент Владимир Путин. Глава государства призвал своевременно прогнозировать развитие событий с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.По прогнозу специалистов, уровень воды в Тоболе может увеличиться до десяти метров при средних многолетних значениях 4,6 метра.
https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html
курганская область
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происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, владимир путин, александр куренков (мчс), тюменская область, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Курганская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Владимир Путин, Александр Куренков (МЧС), Тюменская область, Наводнения в России — 2024
В одном из районов Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка

В Звериноголовском округе Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка

© Фото : МЧС Курганской областиПревентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области
Превентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : МЧС Курганской области
Превентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр — РИА Новости. В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Установить зону чрезвычайной ситуации в границах населенных пунктов село Прорывное, село Озерное, село Звериноголовское, деревня Верхняя Алабуга, село Бугровое, деревня Редуть и прилегающим к ним территорий", — говорится в релизе.
© Администрация Звериноголовского МО

Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области

Разлив реки Тобола в Звериноголовском округе Курганской области

Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области

© Администрация Звериноголовского МО
1 из 4
© Администрация Звериноголовского МО

Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области

Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области

Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области

© Администрация Звериноголовского МО
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© Курганская область официально/TelegramПаводковая ситуация в городе Курган
Паводковая ситуация в городе Курган
Паводковая ситуация в городе Курган
© Курганская область официально/Telegram
3 из 4
© Курганская область официально/TelegramПаводковая ситуация в городе Курган
Паводковая ситуация в городе Курган
Паводковая ситуация в городе Курган
© Курганская область официально/Telegram
4 из 4

Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области

© Администрация Звериноголовского МО
1 из 4

Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области

© Администрация Звериноголовского МО
2 из 4
Паводковая ситуация в городе Курган
© Курганская область официально/Telegram
3 из 4
Паводковая ситуация в городе Курган
© Курганская область официально/Telegram
4 из 4
Постановление подписала накануне глава муниципалитета Марина Панкратова.
По прогнозу МЧС, из-за резкого подъема уровня воды в реке Тобол там возникла угроза подтопления. Жители этих населенных пунктов должны заранее эвакуироваться, рекомендуется взять документы, ценные вещи, вывезти технику и мебель.
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С 5 апреля в Курганской области ввели режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов.
Как отметил глава МЧС Александр Куренков, в бассейне реки Тобол в Курганской области ожидается неблагоприятная обстановка. В регион направили дополнительные силы и средства.
Ситуацию с паводками обсудил с министром президент Владимир Путин. Глава государства призвал своевременно прогнозировать развитие событий с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.
По прогнозу специалистов, уровень воды в Тоболе может увеличиться до десяти метров при средних многолетних значениях 4,6 метра.
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ПроисшествияКурганская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияВладимир ПутинАлександр Куренков (МЧС)Тюменская областьНаводнения в России — 2024
 
 
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