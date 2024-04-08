В одном из районов Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка
В Звериноголовском округе Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка
© Фото : МЧС Курганской областиПревентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области
© Фото : МЧС Курганской области
Превентивная эвакуация жителей Звериноголовского округа Курганской области
ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр — РИА Новости. В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Установить зону чрезвычайной ситуации в границах населенных пунктов село Прорывное, село Озерное, село Звериноголовское, деревня Верхняя Алабуга, село Бугровое, деревня Редуть и прилегающим к ним территорий", — говорится в релизе.
© Администрация Звериноголовского МО
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
© Администрация Звериноголовского МО
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© Администрация Звериноголовского МО
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
© Администрация Звериноголовского МО
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© Курганская область официально/TelegramПаводковая ситуация в городе Курган
Паводковая ситуация в городе Курган
© Курганская область официально/Telegram
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© Курганская область официально/TelegramПаводковая ситуация в городе Курган
Паводковая ситуация в городе Курган
© Курганская область официально/Telegram
4 из 4
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
© Администрация Звериноголовского МО
1 из 4
Разлив реки Тобол в Звериноголовском округе Курганской области
© Администрация Звериноголовского МО
2 из 4
Паводковая ситуация в городе Курган
© Курганская область официально/Telegram
3 из 4
Паводковая ситуация в городе Курган
© Курганская область официально/Telegram
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Постановление подписала накануне глава муниципалитета Марина Панкратова.
По прогнозу МЧС, из-за резкого подъема уровня воды в реке Тобол там возникла угроза подтопления. Жители этих населенных пунктов должны заранее эвакуироваться, рекомендуется взять документы, ценные вещи, вывезти технику и мебель.
С 5 апреля в Курганской области ввели режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов.
Как отметил глава МЧС Александр Куренков, в бассейне реки Тобол в Курганской области ожидается неблагоприятная обстановка. В регион направили дополнительные силы и средства.
Ситуацию с паводками обсудил с министром президент Владимир Путин. Глава государства призвал своевременно прогнозировать развитие событий с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.
По прогнозу специалистов, уровень воды в Тоболе может увеличиться до десяти метров при средних многолетних значениях 4,6 метра.