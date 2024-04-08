https://ria.ru/20240408/chs-1938481116.html

В одном из районов Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка

В одном из районов Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка - РИА Новости, 08.04.2024

В одном из районов Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка

В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка, сообщила пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T05:12

2024-04-08T05:12

2024-04-08T10:29

происшествия

курганская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

владимир путин

александр куренков (мчс)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 апр — РИА Новости. В Звериноголовском муниципальном округе Курганской области ввели режим ЧС из-за паводка, сообщила пресс-служба правительства региона."Установить зону чрезвычайной ситуации в границах населенных пунктов село Прорывное, село Озерное, село Звериноголовское, деревня Верхняя Алабуга, село Бугровое, деревня Редуть и прилегающим к ним территорий", — говорится в релизе.Постановление подписала накануне глава муниципалитета Марина Панкратова.По прогнозу МЧС, из-за резкого подъема уровня воды в реке Тобол там возникла угроза подтопления. Жители этих населенных пунктов должны заранее эвакуироваться, рекомендуется взять документы, ценные вещи, вывезти технику и мебель.С 5 апреля в Курганской области ввели режим повышенной готовности, угроза подтопления существует для более 60 населенных пунктов.Как отметил глава МЧС Александр Куренков, в бассейне реки Тобол в Курганской области ожидается неблагоприятная обстановка. В регион направили дополнительные силы и средства.Ситуацию с паводками обсудил с министром президент Владимир Путин. Глава государства призвал своевременно прогнозировать развитие событий с возможными подтоплениями в Курганской и Тюменской областях.По прогнозу специалистов, уровень воды в Тоболе может увеличиться до десяти метров при средних многолетних значениях 4,6 метра.

https://ria.ru/20240406/pavodok-1938309029.html

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происшествия, курганская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, владимир путин, александр куренков (мчс), тюменская область, наводнения в россии — 2024