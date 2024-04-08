https://ria.ru/20240408/chipy-1938477229.html

Поставки США оборудования для чипов Китаю рухнули вдвое

Поставки США оборудования для чипов Китаю рухнули вдвое - РИА Новости, 08.04.2024

Поставки США оборудования для чипов Китаю рухнули вдвое

США на фоне "микрочиповой войны" с Китаем сократили поставки туда оборудования для их создания в конце зимы в 2,3 раза - до минимумов за несколько лет, при этом РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T03:29

2024-04-08T03:29

2024-04-08T03:29

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китай

пекин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. США на фоне "микрочиповой войны" с Китаем сократили поставки туда оборудования для их создания в конце зимы в 2,3 раза - до минимумов за несколько лет, при этом до этого несколько месяцев экспорт удерживался вблизи рекордных значений, подсчитало РИА Новости на основании данных американской статслужбы. США начали продавать оборудование, применяемое при создании микрочипов и частей для них, Китаю в самом конце 2006 года, после чего экспорт постепенно рос, пока не достиг рекордных 777 миллионов долларов в июле 2021 года. После этого объемы поставок начали снижаться и обвалились в первый раз в ноябре 2022 года - до 246 миллионов долларов. Это произошло на фоне первого этапа введения Штатами ограничений на экспорт чипов и оборудования для них в Китай. После этого Пекин вновь начал наращивать покупку оборудования: объемы поставок в октябре 2023 года достигли максимума с апреля 2021 года. Затем, в феврале 2024 года, произошел новый обвал: экспорт США сократился за месяц в 2,3 раза - до 226 миллионов долларов. Что касается самих микрочипов, то с начала века их продажи также постепенно росли. Пережив некоторые взлеты и падения в период с начала 2005 по начало 2012 года, экспорт этих товаров в Китай вновь стал постепенно увеличиваться, достигнув рекордных 1,2 миллиарда долларов в марте 2021 года. Затем последовало падение до примерно 700-900 миллионов долларов в середине 2022 года и обвал - до 308 миллионов долларов в апреле 2023 года. После этого экспорт микрочипов стал вновь восстанавливаться - до 539 миллионов долларов в декабре прошлого года. Затем он снова пошел на снижение - до 484 миллионов долларов в феврале 2024 года. В октябре 2022 года США объявили о введении ряда ограничений на экспорт оборудования и комплектующих для производства микросхем китайским компаниям. Через год, в октябре 2023 года, был опубликован ряд новых ограничений.

https://ria.ru/20240401/mikrochipy-1937013728.html

https://ria.ru/20240328/kitay-1936350261.html

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сша, китай, пекин, в мире