https://ria.ru/20240408/china-1938515584.html

Китайский МИД отреагировал на слова Йеллен о последствиях за помощь России

Китайский МИД отреагировал на слова Йеллен о последствиях за помощь России - РИА Новости, 08.04.2024

Китайский МИД отреагировал на слова Йеллен о последствиях за помощь России

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в понедельник слова министра финансов США Джанет Йеллен о последствиях для компаний КНР за... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:38

2024-04-08T10:38

2024-04-08T10:56

китай

россия

сша

экономика

джанет йеллен

мао нин

мид кнр

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ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в понедельник слова министра финансов США Джанет Йеллен о последствиях для компаний КНР за помощь России заявила, что соответствующие страны не должны очернять нормальные отношения Москвы и Пекина.Ранее Йеллен заявила на пресс-конференции в Пекине, что компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку РФ в украинском кризисе, иначе их ждут серьезные последствия.“Китай всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами. Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять на них нападки”, - сказала Мао Нин.На заявления Йеллен, что банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску санкций США, представитель МИД КНР ответила, что нормальное сотрудничество между Китаем и Россией в различных областях не должно быть нарушено или ограничено.

https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

китай, россия, сша, экономика, джанет йеллен, мао нин, мид кнр