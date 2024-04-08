https://ria.ru/20240408/china-1938515584.html
Китайский МИД отреагировал на слова Йеллен о последствиях за помощь России
Китайский МИД отреагировал на слова Йеллен о последствиях за помощь России - РИА Новости, 08.04.2024
Китайский МИД отреагировал на слова Йеллен о последствиях за помощь России
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в понедельник слова министра финансов США Джанет Йеллен о последствиях для компаний КНР за... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:38
2024-04-08T10:38
2024-04-08T10:56
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мид кнр
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ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в понедельник слова министра финансов США Джанет Йеллен о последствиях для компаний КНР за помощь России заявила, что соответствующие страны не должны очернять нормальные отношения Москвы и Пекина.Ранее Йеллен заявила на пресс-конференции в Пекине, что компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку РФ в украинском кризисе, иначе их ждут серьезные последствия.“Китай всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами. Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять на них нападки”, - сказала Мао Нин.На заявления Йеллен, что банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску санкций США, представитель МИД КНР ответила, что нормальное сотрудничество между Китаем и Россией в различных областях не должно быть нарушено или ограничено.
https://ria.ru/20240325/briks-1935017090.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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китай, россия, сша, экономика, джанет йеллен, мао нин, мид кнр
Китай, Россия, США, Экономика, Джанет Йеллен, Мао Нин, МИД КНР
Китайский МИД отреагировал на слова Йеллен о последствиях за помощь России
МИД КНР после слов Йеллен призвал не очернять нормальные отношения Китая и РФ
ПЕКИН, 8 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя на брифинге в понедельник слова министра финансов США Джанет Йеллен о последствиях для компаний КНР за помощь России заявила, что соответствующие страны не должны очернять нормальные отношения Москвы и Пекина.
Ранее Йеллен заявила на пресс-конференции в Пекине, что компании, в том числе китайские, не должны оказывать материальную поддержку РФ в украинском кризисе, иначе их ждут серьезные последствия.
«
“Китай всегда контролировал экспорт товаров двойного назначения в соответствии с законом и нормативными актами. Соответствующие страны не должны очернять нормальные государственные отношения между Китаем и Россией и осуществлять на них нападки”, - сказала Мао Нин.
На заявления Йеллен, что банки, содействующие крупным транзакциям по направлению товаров военного или двойного назначения для оборонно-промышленной базы РФ, подвергают себя риску санкций США, представитель МИД КНР ответила, что нормальное сотрудничество между Китаем и Россией в различных областях не должно быть нарушено или ограничено.