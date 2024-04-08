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Путин поручил реконструировать аэропорт Чебоксар - РИА Новости, 08.04.2024
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18:27 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/cheboksary-1938688583.html
Путин поручил реконструировать аэропорт Чебоксар
Путин поручил реконструировать аэропорт Чебоксар - РИА Новости, 08.04.2024
Путин поручил реконструировать аэропорт Чебоксар
Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять меры по реконструкции инфраструктуры аэропорта Чебоксар для увеличения пропускной способности, доложить до... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:27
2024-04-08T18:27
чебоксары
россия
владимир путин
михаил мишустин
экономика
чувашская республика (чувашия)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять меры по реконструкции инфраструктуры аэропорта Чебоксар для увеличения пропускной способности, доложить до 15 июля, соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Чувашии опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации принять меры по реконструкции аэродромной инфраструктуры международного аэропорта Чебоксары, предусматривающие в первую очередь расширение перрона, в целях увеличения пропускной способности аэропорта. Доклад - до 15 июля 2024 г", - говорится в перечне поручений. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240315/rekonstruktsiya-1933221056.html
чебоксары
россия
чувашская республика (чувашия)
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чебоксары, россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика, чувашская республика (чувашия)
Чебоксары, Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Экономика, Чувашская Республика (Чувашия)
Путин поручил реконструировать аэропорт Чебоксар

Путин поручил увеличить пропускную способность аэропорта Чебоксар

© РИА Новости / Мария Ващук | Перейти в медиабанкАэропорт Чебоксар
Аэропорт Чебоксар - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Мария Ващук
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Аэропорт Чебоксар. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять меры по реконструкции инфраструктуры аэропорта Чебоксар для увеличения пропускной способности, доложить до 15 июля, соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Чувашии опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации принять меры по реконструкции аэродромной инфраструктуры международного аэропорта Чебоксары, предусматривающие в первую очередь расширение перрона, в целях увеличения пропускной способности аэропорта. Доклад - до 15 июля 2024 г", - говорится в перечне поручений.
Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Реконструкция архангельского аэропорта позволит открыть новые маршруты
15 марта, 13:51
 
ЧебоксарыРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинЭкономикаЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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