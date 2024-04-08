https://ria.ru/20240408/cheboksary-1938688583.html

Путин поручил реконструировать аэропорт Чебоксар

Путин поручил реконструировать аэропорт Чебоксар - РИА Новости, 08.04.2024

Путин поручил реконструировать аэропорт Чебоксар

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять меры по реконструкции инфраструктуры аэропорта Чебоксар для увеличения пропускной способности, доложить до... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T18:27

2024-04-08T18:27

2024-04-08T18:27

чебоксары

россия

владимир путин

михаил мишустин

экономика

чувашская республика (чувашия)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину принять меры по реконструкции инфраструктуры аэропорта Чебоксар для увеличения пропускной способности, доложить до 15 июля, соответствующий перечень поручений по итогам совещания по вопросам социально-экономического развития Чувашии опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации принять меры по реконструкции аэродромной инфраструктуры международного аэропорта Чебоксары, предусматривающие в первую очередь расширение перрона, в целях увеличения пропускной способности аэропорта. Доклад - до 15 июля 2024 г", - говорится в перечне поручений. Ответственным назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240315/rekonstruktsiya-1933221056.html

чебоксары

россия

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

чебоксары, россия, владимир путин, михаил мишустин, экономика, чувашская республика (чувашия)