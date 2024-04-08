https://ria.ru/20240408/buryatiya-1938535652.html
В Бурятии мужчина убил охранника боулинг-клуба
В Бурятии мужчина убил охранника боулинг-клуба - РИА Новости, 08.04.2024
В Бурятии мужчина убил охранника боулинг-клуба
Жителя Бурятии задержали по делу об убийстве охранника боулинг-клуба в Улан-Удэ, сообщило СУ СК России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T11:43
2024-04-08T11:43
2024-04-08T14:48
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 8 апр —РИА Новости. Жителя Бурятии задержали по делу об убийстве охранника боулинг-клуба в Улан-Удэ, сообщило СУ СК России по региону в Telegram-канале. По данным следствия, в ночь на субботу мужчина распивал спиртные напитки в боулинг-клубе торгового центра на улице Барнаульской и в какой-то момент закурил в зале. Охранник попросил его пройти в специальное помещение для курения, что и стало поводом для ссоры. Вспыхнул конфликт, после которого пьяного гостя выпроводили к гардеробу, где из верхней одежды он достал нож и ударил охранника в голову, после чего бросил клинок и скрылся. Вскоре его задержали сотрудники Росгвардии. Охранник же через несколько часов скончался в больнице. "В отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — отметили в СУ СК. По статье "Убийство" ему грозит до 15 лет колонии. По данным приложения "2ГИС", на улице Барнаульской в торговом центре "Два кита" находится боулинг-клуб "Атмосфера".
https://ria.ru/20240402/sud-1937237045.html
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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика бурятия
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Республика Бурятия
В Бурятии мужчина убил охранника боулинг-клуба
Жителя Бурятии задержали за убийство охранника боулинг-клуба