https://ria.ru/20240408/buryatiya-1938535652.html

В Бурятии мужчина убил охранника боулинг-клуба

В Бурятии мужчина убил охранника боулинг-клуба - РИА Новости, 08.04.2024

В Бурятии мужчина убил охранника боулинг-клуба

Жителя Бурятии задержали по делу об убийстве охранника боулинг-клуба в Улан-Удэ, сообщило СУ СК России по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:43

2024-04-08T11:43

2024-04-08T14:48

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

республика бурятия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120030_0:118:3072:1846_1920x0_80_0_0_6e6e062776adc1528d579fd35730c65f.jpg

УЛАН-УДЭ, 8 апр —РИА Новости. Жителя Бурятии задержали по делу об убийстве охранника боулинг-клуба в Улан-Удэ, сообщило СУ СК России по региону в Telegram-канале. По данным следствия, в ночь на субботу мужчина распивал спиртные напитки в боулинг-клубе торгового центра на улице Барнаульской и в какой-то момент закурил в зале. Охранник попросил его пройти в специальное помещение для курения, что и стало поводом для ссоры. Вспыхнул конфликт, после которого пьяного гостя выпроводили к гардеробу, где из верхней одежды он достал нож и ударил охранника в голову, после чего бросил клинок и скрылся. Вскоре его задержали сотрудники Росгвардии. Охранник же через несколько часов скончался в больнице. "В отношении обвиняемого судом по ходатайству следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — отметили в СУ СК. По статье "Убийство" ему грозит до 15 лет колонии. По данным приложения "2ГИС", на улице Барнаульской в торговом центре "Два кита" находится боулинг-клуб "Атмосфера".

https://ria.ru/20240402/sud-1937237045.html

https://rsport.ria.ru/20240315/boks-1933177080.html

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), республика бурятия