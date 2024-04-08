https://ria.ru/20240408/blokirovka-1938137404.html

Более миллиона спам-звонков блокирует билайн в Москве ежемесячно

Более миллиона спам-звонков блокирует билайн в Москве ежемесячно - РИА Новости, 08.04.2024

Более миллиона спам-звонков блокирует билайн в Москве ежемесячно

Для защиты от спам-звонков билайн ежемесячно блокирует более 1 миллиона вызовов на мобильные номера москвичей, сообщает оператор. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:00

2024-04-08T12:00

2024-04-08T12:00

москва

вымпелком

технологии

билайн

мошенники

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Для защиты от спам-звонков билайн ежемесячно блокирует более 1 миллиона вызовов на мобильные номера москвичей, сообщает оператор.Рекордное количество блокировок спам-звонков было зафиксировано в марте – 2,13 миллиона. Это стало возможным благодаря ряду технологических решений, которые реализованы на сети оператора."Наша задача оградить клиентов от нежелательных звонков и мошенничества. И это не только защита от спама и телефонных мошенников, но и борьба с рынком "серых" сим-карт. Мы продолжаем совершенствовать свои алгоритмы для выявления и блокировки спам-звонков, что позволяет нам не пропускать все большее количество таких вызовов. И видим дальнейшее развитие технологий безопасности в партнерстве с крупнейшими игроками на рынке из разных отраслей", - прокомментировал директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олег Бирюков.

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, вымпелком, технологии, билайн, мошенники