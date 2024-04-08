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Более миллиона спам-звонков блокирует билайн в Москве ежемесячно - РИА Новости, 08.04.2024
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Более миллиона спам-звонков блокирует билайн в Москве ежемесячно
Более миллиона спам-звонков блокирует билайн в Москве ежемесячно - РИА Новости, 08.04.2024
Более миллиона спам-звонков блокирует билайн в Москве ежемесячно
Для защиты от спам-звонков билайн ежемесячно блокирует более 1 миллиона вызовов на мобильные номера москвичей, сообщает оператор. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:00
2024-04-08T12:00
москва
вымпелком
технологии
билайн
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Для защиты от спам-звонков билайн ежемесячно блокирует более 1 миллиона вызовов на мобильные номера москвичей, сообщает оператор.Рекордное количество блокировок спам-звонков было зафиксировано в марте – 2,13 миллиона. Это стало возможным благодаря ряду технологических решений, которые реализованы на сети оператора."Наша задача оградить клиентов от нежелательных звонков и мошенничества. И это не только защита от спама и телефонных мошенников, но и борьба с рынком "серых" сим-карт. Мы продолжаем совершенствовать свои алгоритмы для выявления и блокировки спам-звонков, что позволяет нам не пропускать все большее количество таких вызовов. И видим дальнейшее развитие технологий безопасности в партнерстве с крупнейшими игроками на рынке из разных отраслей", - прокомментировал директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олег Бирюков.
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москва, вымпелком, технологии, билайн, мошенники
Москва, ВымпелКом, Технологии, Билайн, мошенники

Более миллиона спам-звонков блокирует билайн в Москве ежемесячно

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСим-карта оператора сотовой связи
Сим-карта оператора сотовой связи - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Для защиты от спам-звонков билайн ежемесячно блокирует более 1 миллиона вызовов на мобильные номера москвичей, сообщает оператор.
Рекордное количество блокировок спам-звонков было зафиксировано в марте – 2,13 миллиона. Это стало возможным благодаря ряду технологических решений, которые реализованы на сети оператора.
"Наша задача оградить клиентов от нежелательных звонков и мошенничества. И это не только защита от спама и телефонных мошенников, но и борьба с рынком "серых" сим-карт. Мы продолжаем совершенствовать свои алгоритмы для выявления и блокировки спам-звонков, что позволяет нам не пропускать все большее количество таких вызовов. И видим дальнейшее развитие технологий безопасности в партнерстве с крупнейшими игроками на рынке из разных отраслей", - прокомментировал директор Московского региона ПАО "ВымпелКом" Олег Бирюков.
 
МоскваВымпелКомТехнологииБилайнмошенники
 
 
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