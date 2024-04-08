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Возьмут с собой. В США рассказали, что Блинкен сообщил Макрону - РИА Новости, 08.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 08.04.2024 (обновлено: 18:39 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/blinken-1938480027.html
Возьмут с собой. В США рассказали, что Блинкен сообщил Макрону
Возьмут с собой. В США рассказали, что Блинкен сообщил Макрону - РИА Новости, 08.04.2024
Возьмут с собой. В США рассказали, что Блинкен сообщил Макрону
Госсекретарь США Энтони Блинкен мог уведомить президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Штаты не поддержат ввод европейского контингента на Украину,... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T05:05
2024-04-08T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
франция
эммануэль макрон
энтони блинкен
скотт риттер
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен мог уведомить президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Штаты не поддержат ввод европейского контингента на Украину, предположил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону."Я думаю, что Блинкен уведомил Макрона, что тот будет один, у него не будет защиты по пятой статье, &lt;…&gt; они (США. — Прим. ред.) решили, что не пойдут вслед за ним. &lt;…&gt; И такое же сообщение получили остальные чихуахуа, которых он (Макрон. — Прим. ред.) хочет взять с собой", — считает аналитик.Риттер добавил, что Блинкен, вероятно, также предупредил Макрона о тяжелых последствиях, с которыми столкнется Франция после вмешательства в конфликт на Украине. По словам бывшего разведчика, французский президент пытается выставить себя сильнее, чем есть на самом деле. Весь план Макрона строится на том, что бы составить из нескольких слабых стран мощную силу для противостояния с Россией. Однако, как считает Риттер, даже объединенные силы Франции, Прибалтики и Польши не смогут оказать решающего влияния на поле боя."Я думаю, что Блинкен столкнул Макрона с реальностью и отчитал его. &lt;...&gt; Он (Макрон. — Прим. ред.) живет с иллюзией о том, что какое-либо вмешательство на Украине возможно без поддержки Америки", — выразил мнение эксперт.На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Париж для встречи с президентом Эманнуэлем Макроном. Согласно пресс-релизу госдепартамента, стороны подтвердили решительную поддержку Киева и важность недопущения эскалации конфликта в Секторе Газа. Позднее Блинкен заявил в интервью телеканалу LCI, что США намерены избегать прямого вмешательства в конфликт на Украине и ни за что не отправят туда своих солдат.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось. Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html
https://ria.ru/20240408/nadezhda-1938477416.html
https://ria.ru/20240406/evropa-1937853952.html
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в мире, украина, сша, франция, эммануэль макрон, энтони блинкен, скотт риттер, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Франция, Эммануэль Макрон, Энтони Блинкен, Скотт Риттер, НАТО
Возьмут с собой. В США рассказали, что Блинкен сообщил Макрону

Экс-разведчик Риттер: США не поддержат ввод контингента на Украину

© AP Photo / Pool/Johanna GeronГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен мог уведомить президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Штаты не поддержат ввод европейского контингента на Украину, предположил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
"Я думаю, что Блинкен уведомил Макрона, что тот будет один, у него не будет защиты по пятой статье, <…> они (США. — Прим. ред.) решили, что не пойдут вслед за ним. <…> И такое же сообщение получили остальные чихуахуа, которых он (Макрон. — Прим. ред.) хочет взять с собой", — считает аналитик.
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Риттер добавил, что Блинкен, вероятно, также предупредил Макрона о тяжелых последствиях, с которыми столкнется Франция после вмешательства в конфликт на Украине. По словам бывшего разведчика, французский президент пытается выставить себя сильнее, чем есть на самом деле. Весь план Макрона строится на том, что бы составить из нескольких слабых стран мощную силу для противостояния с Россией. Однако, как считает Риттер, даже объединенные силы Франции, Прибалтики и Польши не смогут оказать решающего влияния на поле боя.
«
"Я думаю, что Блинкен столкнул Макрона с реальностью и отчитал его. <...> Он (Макрон. — Прим. ред.) живет с иллюзией о том, что какое-либо вмешательство на Украине возможно без поддержки Америки", — выразил мнение эксперт.
На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Париж для встречи с президентом Эманнуэлем Макроном. Согласно пресс-релизу госдепартамента, стороны подтвердили решительную поддержку Киева и важность недопущения эскалации конфликта в Секторе Газа. Позднее Блинкен заявил в интервью телеканалу LCI, что США намерены избегать прямого вмешательства в конфликт на Украине и ни за что не отправят туда своих солдат.
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Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
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