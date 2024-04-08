https://ria.ru/20240408/bastrykin-1938721600.html
Бастрыкину доложат о расследовании дела по обрушению моста в Вязьме
Бастрыкину доложат о расследовании дела по обрушению моста в Вязьме - РИА Новости, 08.04.2024
Бастрыкину доложат о расследовании дела по обрушению моста в Вязьме
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного из-за обрушения моста в Вязьме... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T22:29
2024-04-08T22:29
2024-04-08T22:29
происшествия
россия
смоленская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
обрушение путепровода в вязьме
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела, возбужденного из-за обрушения моста в Вязьме Смоленской области, сообщило ведомство. Ранее в СК сообщали, что в понедельник около 17.00 обрушился путепровод, соединявший два микрорайона в Вязьме, несколько автомобилей упали вниз. В МЧС уточнили РИА Новости, что один человек погиб, пятеро госпитализированы. Прокуратура Смоленской области сообщала, что возбуждено уголовное дело о халатности. "Председатель СК России Бастрыкин А. И. поручил руководителю СУ СК России по Смоленской области Уханову А. Ю. доложить о ходе расследования уголовного дела", - говорится в сообщении в телеграм-канале СК РФ. По данным минздрава региона, пять пострадавших при обрушении путепровода находятся в тяжелом состоянии и состоянии средней тяжести, у них множественные травмы.
https://ria.ru/20240403/sochi-1937479975.html
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происшествия, россия, смоленская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), обрушение путепровода в вязьме
Происшествия, Россия, Смоленская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Обрушение путепровода в Вязьме
Бастрыкину доложат о расследовании дела по обрушению моста в Вязьме
СК: Бастрыкину доложат о расследовании дела по обрушению моста в Вязьме