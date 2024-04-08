https://ria.ru/20240408/bankrot-1938701397.html

Суд признал банкротом экс-предправления банка "Клиентский" Волосевича

Суд признал банкротом экс-предправления банка "Клиентский" Волосевича - РИА Новости, 08.04.2024

Суд признал банкротом экс-предправления банка "Клиентский" Волосевича

Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица обанкротившегося в 2015 году банка "Клиентский" признал банкротом бывшего... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:38

2024-04-08T19:38

2024-04-08T19:38

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица обанкротившегося в 2015 году банка "Клиентский" признал банкротом бывшего председателя правления этого банка Илью Волосевича и открыл процедуру реализации его имущества, сообщает АСВ. В сообщении говорится, что суд включил в реестр требований кредиторов экс-банкира 2,6 миллиарда рублей задолженности перед "Клиентским". Ранее суды, включая Верховный, взыскали с него в пользу банка убытки в размере около 2 миллиардов рублей, более 1 миллиона евро и около 2,9 миллиона долларов. Арбитражный суд Москвы в декабре 2021 года по заявлению АСВ взыскал убытки с восьми бывших руководителей "Клиентского". Апелляционный суд в апреле 2022 года отменил взыскание с членов правления Татьяны Тимошенко, Анны Шерстневой и главбуха Веры Бердниковой, экс-председателя совета директоров Сергея Чугана, экс-членов совета Александра Кленовского и Александра Старикова. Суд признал, что АСВ не доказало недобросовестность этих ответчиков при одобрении выдачи кредитов "техническим" заемщикам. Апелляцию затем поддержали две вышестоящие инстанции. Убытки были взысканы также с еще одного бывшего предправления, Андрея Лопатова – около 6,8 миллиарда рублей, более 10,8 миллиона евро и около 12,8 миллиона долларов. Суды признали двоих бывших контролирующих лиц "Клиентского" виновными в формировании активов банка неликвидной ссудной задолженностью за счет выдачи кредитов "техническим" заемщикам, хищении денежных средств со счетов вкладчиков, а также в непередаче АСВ документации, в том числе оригиналов кредитных договоров. Следственный комитет расследовал хищение у банка более 100 миллионов рублей Кленовским, который также контролировал 17,8% кредитной организации, Лопатовым и Волосевичем. Представитель Следственного комитета Светлана Петренко в 2019 году говорила, что дело в отношении Кленовского передано в суд, а два других фигуранта объявлены в международный розыск. В 2018 году Волосевич просил в Латвии статус беженца. ЦБ отозвал лицензию у "Клиентского" в июле 2015 года. По величине активов на 1 июня 2015 года банк занимал 200-е место в банковской системе РФ. Клиентами банка, пострадавшими из-за его банкротства, были, в частности, известный актер и режиссер Олег Табаков (умер в 2018 году) и его жена актриса Марина Зудина.

https://ria.ru/20231212/bankrotstvo-1915272299.html

https://ria.ru/20240305/kivibank-1931181076.html

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происшествия, москва, латвия, россия, светлана петренко, марина зудина, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф)