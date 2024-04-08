https://ria.ru/20240408/bankrot-1938701397.html
Суд признал банкротом экс-предправления банка "Клиентский" Волосевича
Суд признал банкротом экс-предправления банка "Клиентский" Волосевича - РИА Новости, 08.04.2024
Суд признал банкротом экс-предправления банка "Клиентский" Волосевича
Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица обанкротившегося в 2015 году банка "Клиентский" признал банкротом бывшего... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:38
2024-04-08T19:38
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица обанкротившегося в 2015 году банка "Клиентский" признал банкротом бывшего председателя правления этого банка Илью Волосевича и открыл процедуру реализации его имущества, сообщает АСВ. В сообщении говорится, что суд включил в реестр требований кредиторов экс-банкира 2,6 миллиарда рублей задолженности перед "Клиентским". Ранее суды, включая Верховный, взыскали с него в пользу банка убытки в размере около 2 миллиардов рублей, более 1 миллиона евро и около 2,9 миллиона долларов. Арбитражный суд Москвы в декабре 2021 года по заявлению АСВ взыскал убытки с восьми бывших руководителей "Клиентского". Апелляционный суд в апреле 2022 года отменил взыскание с членов правления Татьяны Тимошенко, Анны Шерстневой и главбуха Веры Бердниковой, экс-председателя совета директоров Сергея Чугана, экс-членов совета Александра Кленовского и Александра Старикова. Суд признал, что АСВ не доказало недобросовестность этих ответчиков при одобрении выдачи кредитов "техническим" заемщикам. Апелляцию затем поддержали две вышестоящие инстанции. Убытки были взысканы также с еще одного бывшего предправления, Андрея Лопатова – около 6,8 миллиарда рублей, более 10,8 миллиона евро и около 12,8 миллиона долларов. Суды признали двоих бывших контролирующих лиц "Клиентского" виновными в формировании активов банка неликвидной ссудной задолженностью за счет выдачи кредитов "техническим" заемщикам, хищении денежных средств со счетов вкладчиков, а также в непередаче АСВ документации, в том числе оригиналов кредитных договоров. Следственный комитет расследовал хищение у банка более 100 миллионов рублей Кленовским, который также контролировал 17,8% кредитной организации, Лопатовым и Волосевичем. Представитель Следственного комитета Светлана Петренко в 2019 году говорила, что дело в отношении Кленовского передано в суд, а два других фигуранта объявлены в международный розыск. В 2018 году Волосевич просил в Латвии статус беженца. ЦБ отозвал лицензию у "Клиентского" в июле 2015 года. По величине активов на 1 июня 2015 года банк занимал 200-е место в банковской системе РФ. Клиентами банка, пострадавшими из-за его банкротства, были, в частности, известный актер и режиссер Олег Табаков (умер в 2018 году) и его жена актриса Марина Зудина.
https://ria.ru/20231212/bankrotstvo-1915272299.html
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происшествия, москва, латвия, россия, светлана петренко, марина зудина, агентство по страхованию вкладов, центральный банк рф (цб рф)
Происшествия, Москва, Латвия, Россия, Светлана Петренко, Марина Зудина, Агентство по страхованию вкладов, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Суд признал банкротом экс-предправления банка "Клиентский" Волосевича
АСВ: суд признал банкротом экс-предправления банка "Клиентский" Волосевича
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости.
Арбитражный суд Москвы по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) от лица обанкротившегося в 2015 году банка "Клиентский" признал банкротом бывшего председателя правления этого банка Илью Волосевича и открыл процедуру реализации его имущества, сообщает АСВ
.
В сообщении говорится, что суд включил в реестр требований кредиторов экс-банкира 2,6 миллиарда рублей задолженности перед "Клиентским".
Ранее суды, включая Верховный, взыскали с него в пользу банка убытки в размере около 2 миллиардов рублей, более 1 миллиона евро и около 2,9 миллиона долларов.
Арбитражный суд Москвы в декабре 2021 года по заявлению АСВ взыскал убытки с восьми бывших руководителей "Клиентского". Апелляционный суд в апреле 2022 года отменил взыскание с членов правления Татьяны Тимошенко, Анны Шерстневой и главбуха Веры Бердниковой, экс-председателя совета директоров Сергея Чугана, экс-членов совета Александра Кленовского и Александра Старикова. Суд признал, что АСВ не доказало недобросовестность этих ответчиков при одобрении выдачи кредитов "техническим" заемщикам. Апелляцию затем поддержали две вышестоящие инстанции.
Убытки были взысканы также с еще одного бывшего предправления, Андрея Лопатова – около 6,8 миллиарда рублей, более 10,8 миллиона евро и около 12,8 миллиона долларов. Суды признали двоих бывших контролирующих лиц "Клиентского" виновными в формировании активов банка неликвидной ссудной задолженностью за счет выдачи кредитов "техническим" заемщикам, хищении денежных средств со счетов вкладчиков, а также в непередаче АСВ документации, в том числе оригиналов кредитных договоров.
Следственный комитет расследовал хищение у банка более 100 миллионов рублей Кленовским, который также контролировал 17,8% кредитной организации, Лопатовым и Волосевичем. Представитель Следственного комитета Светлана Петренко в 2019 году говорила, что дело в отношении Кленовского передано в суд, а два других фигуранта объявлены в международный розыск. В 2018 году Волосевич просил в Латвии статус беженца.
ЦБ отозвал лицензию у "Клиентского" в июле 2015 года. По величине активов на 1 июня 2015 года банк занимал 200-е место в банковской системе РФ. Клиентами банка, пострадавшими из-за его банкротства, были, в частности, известный актер и режиссер Олег Табаков (умер в 2018 году) и его жена актриса Марина Зудина.