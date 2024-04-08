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В Москве задержали пять человек, выдававших языковые сертификаты мигрантам
В Москве задержали пять человек, выдававших языковые сертификаты мигрантам - РИА Новости, 08.04.2024
В Москве задержали пять человек, выдававших языковые сертификаты мигрантам
В Москве задержали пятерых человек, в том числе сотрудников института имени А. С. Пушкина, которые незаконно выдавали мигрантам сертификаты о знании русского... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T16:41
2024-04-08T16:41
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Москве задержали пятерых человек, в том числе сотрудников института имени А. С. Пушкина, которые незаконно выдавали мигрантам сертификаты о знании русского языка, сообщили в пресс-службе столичного главка СК России.Так, в декабре прошлого года группа лиц, включая сотрудников Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, организовала незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства страны, чтобы они смогли предоставить эти документы в миграционные органы МВД для оформления ВНЖ. При этом большая часть мигрантов не владела необходимыми навыками."Установлены и задержаны пять подозреваемых <...>. Проведены обыски в жилище и по месту их работы, в ходе которых обнаружена и изъята документация, указывающая на причастность фигурантов к преступлениям", — заявили в ведомстве, добавив, что скоро им предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Превышение должностных полномочий". Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступной деятельности и ищут соучастников. По информации на сайте института, сдача экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для иностранных граждан и лиц без гражданства стоит 5,9 тысячи рублей.
https://ria.ru/20240328/zaderzhaniya-1936500566.html
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происшествия, россия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве задержали пять человек, выдававших языковые сертификаты мигрантам
В Москве задержали 5 человек, выдававших мигрантам сертификаты о знании русского
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости.
В Москве задержали пятерых человек, в том числе сотрудников института имени А. С. Пушкина, которые незаконно выдавали мигрантам сертификаты о знании русского языка, сообщили в пресс-службе
столичного главка СК России.
Так, в декабре прошлого года группа лиц, включая сотрудников Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина, организовала незаконную выдачу иностранцам сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства страны, чтобы они смогли предоставить эти документы в миграционные органы МВД для оформления ВНЖ. При этом большая часть мигрантов не владела необходимыми навыками.
"Установлены и задержаны пять подозреваемых <...>. Проведены обыски в жилище и по месту их работы, в ходе которых обнаружена и изъята документация, указывающая на причастность фигурантов к преступлениям", — заявили в ведомстве, добавив, что скоро им предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
Возбуждено уголовное дело по статьям "Организация незаконной миграции" и "Превышение должностных полномочий".
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступной деятельности и ищут соучастников.
По информации на сайте института, сдача экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства для иностранных граждан и лиц без гражданства стоит 5,9 тысячи рублей.