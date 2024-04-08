https://ria.ru/20240408/avtovaz-1938514300.html
В России возобновили производство Lada Granta с автоматической трансмиссией
В России возобновили производство Lada Granta с автоматической трансмиссией - РИА Новости, 08.04.2024
В России возобновили производство Lada Granta с автоматической трансмиссией
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с автоматической трансмиссией, в партии будет порядка 5 тысяч штук, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:32
2024-04-08T10:32
2024-04-08T12:24
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с автоматической трансмиссией, в партии будет порядка 5 тысяч штук, говорится в сообщении компании."АвтоВАЗ" начал производство LADA Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией. Партия этих автомобилей составит около пяти тысяч штук и будет выпускаться в течение года", - отмечается в сообщении.О дате старта продаж и цене будет объявлено дополнительно, уточнил автопроизводитель."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).
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экономика, россия, автоваз, lada vesta, авто
Экономика, Россия, АвтоВАЗ, Lada Vesta, Авто
В России возобновили производство Lada Granta с автоматической трансмиссией
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с автоматической трансмиссией
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с автоматической трансмиссией, в партии будет порядка 5 тысяч штук, говорится в сообщении компании.
«
"АвтоВАЗ" начал производство LADA Granta, оснащенных классической автоматической трансмиссией. Партия этих автомобилей составит около пяти тысяч штук и будет выпускаться в течение года", - отмечается в сообщении.
О дате старта продаж и цене будет объявлено дополнительно, уточнил автопроизводитель.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти в два раза в годовом выражении).