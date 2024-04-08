В Госдуме допустили, что флаг России на номерах авто станет обязательным
Хинштейн: флаг России на номерах авто может стать обязательным до конца года
Крепление автомобильного номера к машине. Архивное фото
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Изображение флага РФ на регистрационных номерах автотранспорта может стать обязательным до конца года, сообщил депутат ГД Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Хинштейн отметил, что к нему обратился один из его подписчиков и предложил установить в обязательном порядке необходимость наличия изображения государственного флага РФ на государственном регистрационном знаке транспортных средств. Поэтому депутат решил направить запрос в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.
"Я написал по этому поводу запрос в ГУОБДД МВД России, где мне сообщили, что работа в этом направлении уже ведется и до конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ Р 50577-2018 "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования", - написал он. Как отметил Хинштейн, такие регистрационные знаки легально изготавливают и реализуют частные компании, имеющие соответствующие лицензии МВД.
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