https://ria.ru/20240408/avto-1938598899.html

В Госдуме допустили, что флаг России на номерах авто станет обязательным

В Госдуме допустили, что флаг России на номерах авто станет обязательным - РИА Новости, 08.04.2024

В Госдуме допустили, что флаг России на номерах авто станет обязательным

Изображение флага РФ на регистрационных номерах автотранспорта может стать обязательным до конца года, сообщил депутат ГД Александр Хинштейн в своем... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:28

2024-04-08T14:28

2024-04-08T14:28

общество

авто

россия

александр хинштейн

госдума рф

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Изображение флага РФ на регистрационных номерах автотранспорта может стать обязательным до конца года, сообщил депутат ГД Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Хинштейн отметил, что к нему обратился один из его подписчиков и предложил установить в обязательном порядке необходимость наличия изображения государственного флага РФ на государственном регистрационном знаке транспортных средств. Поэтому депутат решил направить запрос в Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России. "Я написал по этому поводу запрос в ГУОБДД МВД России, где мне сообщили, что работа в этом направлении уже ведется и до конца текущего года будут внесены необходимые изменения в ГОСТ Р 50577-2018 "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования", - написал он. Как отметил Хинштейн, такие регистрационные знаки легально изготавливают и реализуют частные компании, имеющие соответствующие лицензии МВД.

https://ria.ru/20240208/avtonomera-1926055743.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, авто, россия, александр хинштейн, госдума рф