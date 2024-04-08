https://ria.ru/20240408/avto-1938597990.html

В ГД предложили не эвакуировать авто водителей с электронными правами

В ГД предложили не эвакуировать авто водителей с электронными правами - РИА Новости, 08.04.2024

В ГД предложили не эвакуировать авто водителей с электронными правами

"Новые люди" направили на отзыв правительства законопроект, согласно которому запрещается штрафовать водителей, забывших права дома, но имеющих при себе... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:25

2024-04-08T14:25

2024-04-08T14:35

общество

авто

россия

владислав даванков

гибдд мвд рф

госдума рф

единый государственный экзамен (егэ)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. "Новые люди" направили на отзыв правительства законопроект, согласно которому запрещается штрафовать водителей, забывших права дома, но имеющих при себе документы в электронном виде на "Госуслуги Авто", а также о запрете эвакуировать машину, если регистрационные документы предъявляются в электронном виде, документы есть в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменений в статьи 12.3. и 27.13. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" предлагается исключить административную ответственность для граждан за отсутствие действующих регистрационных документов на транспортное средство при управлении транспортным средством, если соответствующие документы присутствуют в электронном виде на "Госуслуги авто", а также ввести запрет на задержание транспортного средства, если у водителя есть регистрационные документы в электронном виде", - написано в пояснительной записке к законопроекту. Автор инициативы, вице-спикер ГД от фракции "Новые люди" Владислав Даванков отметил, что цифровизация должна облегчать жизнь людям. Он добавил, что у большинства людей есть смартфон с приложением "Госуслуг", где еще в 2022 году появилась электронная версия водительского удостоверения и цифровая копия СТС, что позволит сотруднику ГИБДД легко проверить на месте все документы. "Исключение делается для автомобилей с иностранными номерами, которые находятся в России временно. В этом случае потребуются права и страховой полис. Это же касается удалённых территорий, где у сотрудника ГИБДД объективно нет доступа в интернет. Перед такой поездкой водителю следует убедиться, что он взял права с собой", - отметил автор законопроекта.

https://ria.ru/20231122/prava-1910975628.html

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общество, авто, россия, владислав даванков, гибдд мвд рф, госдума рф, единый государственный экзамен (егэ)