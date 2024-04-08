https://ria.ru/20240408/avto-1938585964.html

Эксперты прогнозируют падение выпуска российских авто

Эксперты прогнозируют падение выпуска российских авто - РИА Новости, 08.04.2024

Эксперты прогнозируют падение выпуска российских авто

Экспертный совет при Комитете по промышленности и торговле Госдумы РФ прогнозирует сокращение производства отечественными автоконцернами до 50% на фоне падения... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T14:02

2024-04-08T14:02

2024-04-08T14:02

экономика

авто

россия

максим соколов

денис мантуров

госдума рф

автоваз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Экспертный совет при Комитете по промышленности и торговле Госдумы РФ прогнозирует сокращение производства отечественными автоконцернами до 50% на фоне падения спроса, вызванного китайской экспансией, говорится в сообщении "АвтоВАЗа". По мнению экспертов, именно такой сценарий ожидает отрасль при сохранении текущих тенденций, необходима господдержка. В частности, повышение утилизационного сбора. "По заключению экспертов, при сохранении текущих тенденций отечественные автопроизводители будут вынуждены сокращать производство до 50% из-за вынужденного перехода на односменный режим работы (вместо двухсменного), вызванного падением спроса в своих ценовых сегментах, где ввиду масштабных скидок будут представлены импортные китайские автомобили", - отмечается по итогам заседания, проведенного президентом "АвтоВАЗа" Максимом Соколовым. В сообщении также отмечается, что в такой ситуации российские компании будут вынуждены выпускать только низкотехнологичные устаревшие продукты, не смогут финансировать НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и развитие своих мощностей, создавать новые высокотехнологичные рабочие места. Все это негативно отразится на достижении технологического суверенитета и промышленном росте. "Выдвинута инициатива по планомерному увеличению утилизационного сбора, который должен будет простимулировать инвестиции иностранных компаний в создание и развитие локальных производств. Экспертное сообщество в рамках обсуждения на Совете предложило установить поэтапно растущую шкалу утилизационного сбора для легковых, коммерческих и грузовых автомобилей, сельскохозяйственной, строительной и дорожной техники, автобусов, а также электромобилей",- отмечается в сообщении. В ближайшее время детализированные предложения Экспертного совета будут направлены в Комитет по промышленности и торговле Госдумы и в уполномоченные органы исполнительной власти. "Мы – за то, чтобы в России было больше локализованных автопроизводств, как под национальными, так и под иностранными брендами. И пусть они выводят на рынок широкий выбор моделей и конкурируют между собой за внимание отечественных покупателей. Благодаря усилению защиты рынка, импорт готовых автомобилей должен быть замещен инвестициями в их производство в стране. Вырастет локальное производство в России – станет больше заказов у компонентной отрасли, появятся новые технологии и рабочие места, снизится стоимость компонентов, пойдут вниз цены на новые автомобили, вырастет рынок", - подчеркнул Соколов. На прошлой неделе вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров отмечал, что министерство готово изучить возможность повышения утилизационного сбора на автомобили, если представители отрасли сформируют единую позицию и конкретные предложения по этому вопросу. С августа 2023 года, согласно постановлению правительства, ставка утилизационного сбора на легковые автомобили была проиндексирована в среднем в 1,7-3,7 раза, на лёгкие коммерческие автомобили - в 2,5-3,4 раза, на грузовики - в 1,7 раза, на автобусы - в 2,2-4,8 раза и на электробусы – в 8,7 раза. Автоконцерны с высоколокализованным производством в РФ и заключенным специнвестконтрактом имеют право на промышленные субсидии. В отрасли их принято считать компенсацией утильсбора.

https://ria.ru/20231225/avtoprom-1917847504.html

https://radiosputnik.ru/20230530/knr-avto-1875042033.html

https://ria.ru/20240110/moroz-1920410298.html

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экономика, авто, россия, максим соколов, денис мантуров, госдума рф, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)