https://ria.ru/20240408/ataka-1938677339.html

На ЗАЭС раскрыли подробности об атаке дрона-камикадзе ВСУ

На ЗАЭС раскрыли подробности об атаке дрона-камикадзе ВСУ - РИА Новости, 08.04.2024

На ЗАЭС раскрыли подробности об атаке дрона-камикадзе ВСУ

Сбитый в понедельник над крышей энергоблока N6 ЗАЭС дрон не сдетонировал, оборудование и кровля машзала энергоблока не пострадала, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T17:38

2024-04-08T17:38

2024-04-08T17:44

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энергодар

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Сбитый в понедельник над крышей энергоблока N6 ЗАЭС дрон не сдетонировал, оборудование и кровля машзала энергоблока не пострадала, сообщила пресс-служба станции. Дрон-камикадзе ВСУ в понедельник был сбит над Запорожской АЭС, упав на кровлю 6-го энергоблока, угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано, сообщила пресс-служба станции. "Дрон, упавший на крышу машзала энергоблока N6, был обезврежен, детонация заряда не произошла. Оборудование и кровля машзала энергоблока не пострадала" , - говорится в сообщении. Конструктив станции не рассчитан на то, что на ее территории или в районе ее расположения могут вестись боевые действия, отметили на станции. Такие воздействия на АЭС могут привести к катастрофическим последствиям, говорится в сообщении. Энергоблок, по куполу которого нанесен удар дроном, находится в режиме "холодного останова", отметила она. Это означает, что, как и другие блоки, 6-й энергоблок сейчас не вырабатывает электроэнергии. Кроме 6-го блока, в "холодном останове" находятся блоки 1, 2 и 5. Третий блок - в режиме "останов для ремонта", а блок №4 - в режиме "горячий останов" для выработки пара. В воскресенье пресс-служба ЗАЭС сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока. Отмечалось, что критических повреждений нет. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Украина продолжает целенаправленно обстреливать ЗАЭС и устраивать провокации. На конец февраля все блоки Запорожской АЭС были остановлены. Пять из них находились в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

https://ria.ru/20240408/ataka-1938496666.html

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в мире, днепр (город), запорожская аэс, вооруженные силы украины, энергодар, украина