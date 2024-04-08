https://ria.ru/20240408/ataka-1938518973.html

"Обострение конфликта". Эксперт прокомментировал атаку на Запорожскую АЭС

"Обострение конфликта". Эксперт прокомментировал атаку на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 08.04.2024

"Обострение конфликта". Эксперт прокомментировал атаку на Запорожскую АЭС

Атака на Запорожскую АЭС связана с поражениями украинских войск на фронте, отсюда и стремление киевской власти перейти на более высокий уровень обострения... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:47

2024-04-08T10:47

2024-04-08T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Атака на Запорожскую АЭС связана с поражениями украинских войск на фронте, отсюда и стремление киевской власти перейти на более высокий уровень обострения конфликта, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. В воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. "Росатом" сообщил, что в результате атак ранены три человека, станция критических повреждений не получила. Представитель военной разведки Украины Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к вооруженным провокациям на территории ЗАЭС. "Атака на Запорожскую АЭС связана с отчаянным положением украинских карателей. Они терпят поражение за поражением, и уже многие видят конец, потому и перешли на более высокий уровень обострения, надеясь этим изменить ситуацию", - сказал Джаралла. При этом, по его мнению, подобными атаками режим во главе с Владимиром Зеленским лишь приближает свой финал. В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html

https://ria.ru/20240408/ataka-1938496666.html

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