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"Обострение конфликта". Эксперт прокомментировал атаку на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 08.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:47 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/ataka-1938518973.html
"Обострение конфликта". Эксперт прокомментировал атаку на Запорожскую АЭС
"Обострение конфликта". Эксперт прокомментировал атаку на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 08.04.2024
"Обострение конфликта". Эксперт прокомментировал атаку на Запорожскую АЭС
Атака на Запорожскую АЭС связана с поражениями украинских войск на фронте, отсюда и стремление киевской власти перейти на более высокий уровень обострения... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:47
2024-04-08T10:47
в мире
энергодар
владимир джаралла
владимир зеленский
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Атака на Запорожскую АЭС связана с поражениями украинских войск на фронте, отсюда и стремление киевской власти перейти на более высокий уровень обострения конфликта, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. В воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. "Росатом" сообщил, что в результате атак ранены три человека, станция критических повреждений не получила. Представитель военной разведки Украины Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к вооруженным провокациям на территории ЗАЭС. "Атака на Запорожскую АЭС связана с отчаянным положением украинских карателей. Они терпят поражение за поражением, и уже многие видят конец, потому и перешли на более высокий уровень обострения, надеясь этим изменить ситуацию", - сказал Джаралла. При этом, по его мнению, подобными атаками режим во главе с Владимиром Зеленским лишь приближает свой финал. В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html
https://ria.ru/20240408/ataka-1938496666.html
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в мире, энергодар, владимир джаралла, владимир зеленский, запорожская аэс, украина
В мире, Энергодар, Владимир Джаралла, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Украина
"Обострение конфликта". Эксперт прокомментировал атаку на Запорожскую АЭС

Эксперт Джаралла связал атаку на Запорожскую АЭС с поражениями ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Атака на Запорожскую АЭС связана с поражениями украинских войск на фронте, отсюда и стремление киевской власти перейти на более высокий уровень обострения конфликта, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла.
В воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. "Росатом" сообщил, что в результате атак ранены три человека, станция критических повреждений не получила. Представитель военной разведки Украины Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к вооруженным провокациям на территории ЗАЭС.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Гросси прокомментировал взрыв беспилотника на территории Запорожской АЭС
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"Атака на Запорожскую АЭС связана с отчаянным положением украинских карателей. Они терпят поражение за поражением, и уже многие видят конец, потому и перешли на более высокий уровень обострения, надеясь этим изменить ситуацию", - сказал Джаралла.
При этом, по его мнению, подобными атаками режим во главе с Владимиром Зеленским лишь приближает свой финал.
В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарВладимир ДжараллаВладимир ЗеленскийЗапорожская АЭСУкраина
 
 
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