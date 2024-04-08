https://ria.ru/20240408/ataka-1938518973.html
"Обострение конфликта". Эксперт прокомментировал атаку на Запорожскую АЭС
"Обострение конфликта". Эксперт прокомментировал атаку на Запорожскую АЭС - РИА Новости, 08.04.2024
"Обострение конфликта". Эксперт прокомментировал атаку на Запорожскую АЭС
Атака на Запорожскую АЭС связана с поражениями украинских войск на фронте, отсюда и стремление киевской власти перейти на более высокий уровень обострения... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:47
2024-04-08T10:47
2024-04-08T10:47
в мире
энергодар
владимир джаралла
владимир зеленский
запорожская аэс
специальная военная операция на украине
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957848_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_85fb78f59eaa76d43f49bfbf3c54d69a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Атака на Запорожскую АЭС связана с поражениями украинских войск на фронте, отсюда и стремление киевской власти перейти на более высокий уровень обострения конфликта, заявил РИА Новости крымский политический эксперт Владимир Джаралла. В воскресенье пресс-служба станции сообщила об атаке беспилотника по куполу шестого энергоблока ЗАЭС. Чуть ранее сообщалось о прилетах БПЛА в районе столовой, а также в районе грузового порта. "Росатом" сообщил, что в результате атак ранены три человека, станция критических повреждений не получила. Представитель военной разведки Украины Андрей Юсов заявил, что Украина не причастна к вооруженным провокациям на территории ЗАЭС. "Атака на Запорожскую АЭС связана с отчаянным положением украинских карателей. Они терпят поражение за поражением, и уже многие видят конец, потому и перешли на более высокий уровень обострения, надеясь этим изменить ситуацию", - сказал Джаралла. При этом, по его мнению, подобными атаками режим во главе с Владимиром Зеленским лишь приближает свой финал. В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Пять из них находятся в состоянии "холодный останов", один - в состоянии "горячий останов". Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе - на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://ria.ru/20240407/zaes-1938412940.html
https://ria.ru/20240408/ataka-1938496666.html
энергодар
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925957848_126:0:2857:2048_1920x0_80_0_0_f9be1f554223756b8bcbc60b56e45554.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, энергодар, владимир джаралла, владимир зеленский, запорожская аэс, украина
В мире, Энергодар, Владимир Джаралла, Владимир Зеленский, Запорожская АЭС, Специальная военная операция на Украине, Украина
"Обострение конфликта". Эксперт прокомментировал атаку на Запорожскую АЭС
Эксперт Джаралла связал атаку на Запорожскую АЭС с поражениями ВСУ