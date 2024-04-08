https://ria.ru/20240408/armeniya-1938686564.html

Пашинян заявил о важности сотрудничества Армении с Советом Европы

Пашинян заявил о важности сотрудничества Армении с Советом Европы - РИА Новости, 08.04.2024

Пашинян заявил о важности сотрудничества Армении с Советом Европы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Ереване с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил о важность сотрудничества с РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T18:16

2024-04-08T18:16

2024-04-08T18:17

в мире

армения

нагорный карабах

никол пашинян

мария пейчинович-бурич

совет европы

евросоюз

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ЕРЕВАН, 8 апр-РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Ереване с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил о важность сотрудничества с этой организацией. "Премьер-министр приветствовал визит госпожи Пейчинович-Бурич в Армению и подчеркнул важность сотрудничества с Советом Европы. На встрече были затронуты вопросы реализации плана действий Армения - СЕ на 2023-2026 годы и шаги по реализации повестки демократических реформ в Армении. В этом контексте Пашинян подчеркнул приверженность и политическую волю правительства Армении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте армянского кабмина. Отмечается, что, коснувшись повестки сотрудничества с Советом Европы, Пашинян подчеркнул роль организации в решении проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и в обеспечении международной поддержки. "Генеральный секретарь Совета Европы подчеркнула важность тесного сотрудничества между Советом Европы и правительством Республики Армения, в том числе в контексте реализации институциональных реформ в Армении", - говорится в сообщении. Отмечается, что Пейчинович-Бурич заявила об эффективной реализации армянским правительством реформ в различных направлениях. "Были затронуты происходящие в регионе развития, процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений, возможности разблокирования региональной транспортной инфраструктуры. Премьер-министр Пашинян представил проект правительства Армении "Перекресток мира" и его принципы. Генеральный секретарь Совета Европы отметила, что проект "Перекресток мира" может стать важной предпосылкой армяно-азербайджанского мирного процесса", - отметили в пресс-службе. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с гуманитарными проблемами вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240406/armeniya-1938290048.html

https://ria.ru/20240405/armeniya-1938134412.html

https://ria.ru/20240403/armeniya-1937612677.html

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нагорный карабах

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, нагорный карабах, никол пашинян, мария пейчинович-бурич, совет европы, евросоюз