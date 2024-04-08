https://ria.ru/20240408/armeniya-1938686564.html
Пашинян заявил о важности сотрудничества Армении с Советом Европы
Пашинян заявил о важности сотрудничества Армении с Советом Европы - РИА Новости, 08.04.2024
Пашинян заявил о важности сотрудничества Армении с Советом Европы
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Ереване с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил о важность сотрудничества с РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T18:16
2024-04-08T18:16
2024-04-08T18:17
в мире
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ЕРЕВАН, 8 апр-РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Ереване с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил о важность сотрудничества с этой организацией. "Премьер-министр приветствовал визит госпожи Пейчинович-Бурич в Армению и подчеркнул важность сотрудничества с Советом Европы. На встрече были затронуты вопросы реализации плана действий Армения - СЕ на 2023-2026 годы и шаги по реализации повестки демократических реформ в Армении. В этом контексте Пашинян подчеркнул приверженность и политическую волю правительства Армении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте армянского кабмина. Отмечается, что, коснувшись повестки сотрудничества с Советом Европы, Пашинян подчеркнул роль организации в решении проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха и в обеспечении международной поддержки. "Генеральный секретарь Совета Европы подчеркнула важность тесного сотрудничества между Советом Европы и правительством Республики Армения, в том числе в контексте реализации институциональных реформ в Армении", - говорится в сообщении. Отмечается, что Пейчинович-Бурич заявила об эффективной реализации армянским правительством реформ в различных направлениях. "Были затронуты происходящие в регионе развития, процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений, возможности разблокирования региональной транспортной инфраструктуры. Премьер-министр Пашинян представил проект правительства Армении "Перекресток мира" и его принципы. Генеральный секретарь Совета Европы отметила, что проект "Перекресток мира" может стать важной предпосылкой армяно-азербайджанского мирного процесса", - отметили в пресс-службе. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с гуманитарными проблемами вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, заявили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240406/armeniya-1938290048.html
https://ria.ru/20240405/armeniya-1938134412.html
https://ria.ru/20240403/armeniya-1937612677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, нагорный карабах, никол пашинян, мария пейчинович-бурич, совет европы, евросоюз
В мире, Армения, Нагорный Карабах, Никол Пашинян, Мария Пейчинович-Бурич, Совет Европы, Евросоюз
Пашинян заявил о важности сотрудничества Армении с Советом Европы
Пашинян подчеркнул приверженность к сотрудничеству с Советом Европы
ЕРЕВАН, 8 апр-РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе встречи в Ереване с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич заявил о важность сотрудничества с этой организацией.
"Премьер-министр приветствовал визит госпожи Пейчинович-Бурич в Армению и подчеркнул важность сотрудничества с Советом Европы. На встрече были затронуты вопросы реализации плана действий Армения - СЕ на 2023-2026 годы и шаги по реализации повестки демократических реформ в Армении. В этом контексте Пашинян подчеркнул приверженность и политическую волю правительства Армении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте армянского кабмина.
Отмечается, что, коснувшись повестки сотрудничества с Советом Европы, Пашинян подчеркнул роль организации в решении проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
и в обеспечении международной поддержки.
"Генеральный секретарь Совета Европы подчеркнула важность тесного сотрудничества между Советом Европы и правительством Республики Армения, в том числе в контексте реализации институциональных реформ в Армении", - говорится в сообщении. Отмечается, что Пейчинович-Бурич заявила об эффективной реализации армянским правительством реформ в различных направлениях.
"Были затронуты происходящие в регионе развития, процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений, возможности разблокирования региональной транспортной инфраструктуры. Премьер-министр Пашинян представил проект правительства Армении "Перекресток мира" и его принципы. Генеральный секретарь Совета Европы отметила, что проект "Перекресток мира" может стать важной предпосылкой армяно-азербайджанского мирного процесса", - отметили в пресс-службе.
На встрече были обсуждены вопросы, связанные с гуманитарными проблемами вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, заявили в пресс-службе.