Рейтинг@Mail.ru
В армянской армии откажутся от восклицания "Ура" - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/armeniya-1938542033.html
В армянской армии откажутся от восклицания "Ура"
В армянской армии откажутся от восклицания "Ура" - РИА Новости, 08.04.2024
В армянской армии откажутся от восклицания "Ура"
Оставшееся с советских времен восклицание "Ура" в вооруженных силах Армении планируется заменить на "Кецце", что в переводе с армянского означает "Да... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:00
2024-04-08T12:00
армения
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_0:41:1990:1160_1920x0_80_0_0_44508cf6c4413fd256de8a4c7cebc350.jpg
ЕРЕВАН, 8 апр – РИА Новости. Оставшееся с советских времен восклицание "Ура" в вооруженных силах Армении планируется заменить на "Кецце", что в переводе с армянского означает "Да здравствует", соответствующие изменения планируется внести в новом армейском уставе, сообщили в министерстве обороны республики. В ответ на письменный запрос Sputnik Армения в ведомстве заявили, что переход к новому уставу будет осуществляться в рамках общих реформ в армии. Уточняется, что окончательный вариант устава пока не готов, однако некоторые детали известны уже сейчас. "В частности, в нем предусмотрено заменить торжественное восклицание "Ура!" на "Кецце" в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав", - говорится в сообщении. В то же время авторы не планируют менять слова "Так точно" и "Никак нет" при утвердительных или отрицательных ответах военнослужащего вышестоящему начальству. В минобороны отметили, что никакой задачи по адаптации устава к какой-либо модели армий других стран не ставится.
https://ria.ru/20240312/zvartnots-1932489615.html
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_195:0:1795:1200_1920x0_80_0_0_20568e5c5ab79e258cc4903e4c33aab1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, в мире
Армения, В мире
В армянской армии откажутся от восклицания "Ура"

Минобороны Армении планирует заменить восклицание "Ура" на "Кецце"

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 8 апр – РИА Новости. Оставшееся с советских времен восклицание "Ура" в вооруженных силах Армении планируется заменить на "Кецце", что в переводе с армянского означает "Да здравствует", соответствующие изменения планируется внести в новом армейском уставе, сообщили в министерстве обороны республики.
В ответ на письменный запрос Sputnik Армения в ведомстве заявили, что переход к новому уставу будет осуществляться в рамках общих реформ в армии.
Уточняется, что окончательный вариант устава пока не готов, однако некоторые детали известны уже сейчас. "В частности, в нем предусмотрено заменить торжественное восклицание "Ура!" на "Кецце" в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав", - говорится в сообщении. В то же время авторы не планируют менять слова "Так точно" и "Никак нет" при утвердительных или отрицательных ответах военнослужащего вышестоящему начальству.
В минобороны отметили, что никакой задачи по адаптации устава к какой-либо модели армий других стран не ставится.
Международный аэропорт Звартноц - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Армянские пограничники начнут сами служить в аэропорту Еревана с 1 августа
12 марта, 13:20
 
АрменияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала