https://ria.ru/20240408/armeniya-1938542033.html

В армянской армии откажутся от восклицания "Ура"

В армянской армии откажутся от восклицания "Ура" - РИА Новости, 08.04.2024

В армянской армии откажутся от восклицания "Ура"

Оставшееся с советских времен восклицание "Ура" в вооруженных силах Армении планируется заменить на "Кецце", что в переводе с армянского означает "Да... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T12:00

2024-04-08T12:00

2024-04-08T12:00

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 8 апр – РИА Новости. Оставшееся с советских времен восклицание "Ура" в вооруженных силах Армении планируется заменить на "Кецце", что в переводе с армянского означает "Да здравствует", соответствующие изменения планируется внести в новом армейском уставе, сообщили в министерстве обороны республики. В ответ на письменный запрос Sputnik Армения в ведомстве заявили, что переход к новому уставу будет осуществляться в рамках общих реформ в армии. Уточняется, что окончательный вариант устава пока не готов, однако некоторые детали известны уже сейчас. "В частности, в нем предусмотрено заменить торжественное восклицание "Ура!" на "Кецце" в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав", - говорится в сообщении. В то же время авторы не планируют менять слова "Так точно" и "Никак нет" при утвердительных или отрицательных ответах военнослужащего вышестоящему начальству. В минобороны отметили, что никакой задачи по адаптации устава к какой-либо модели армий других стран не ставится.

https://ria.ru/20240312/zvartnots-1932489615.html

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, в мире