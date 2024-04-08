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В армянской армии откажутся от восклицания "Ура"
В армянской армии откажутся от восклицания "Ура" - РИА Новости, 08.04.2024
В армянской армии откажутся от восклицания "Ура"
Оставшееся с советских времен восклицание "Ура" в вооруженных силах Армении планируется заменить на "Кецце", что в переводе с армянского означает "Да... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:00
2024-04-08T12:00
2024-04-08T12:00
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ЕРЕВАН, 8 апр – РИА Новости. Оставшееся с советских времен восклицание "Ура" в вооруженных силах Армении планируется заменить на "Кецце", что в переводе с армянского означает "Да здравствует", соответствующие изменения планируется внести в новом армейском уставе, сообщили в министерстве обороны республики. В ответ на письменный запрос Sputnik Армения в ведомстве заявили, что переход к новому уставу будет осуществляться в рамках общих реформ в армии. Уточняется, что окончательный вариант устава пока не готов, однако некоторые детали известны уже сейчас. "В частности, в нем предусмотрено заменить торжественное восклицание "Ура!" на "Кецце" в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав", - говорится в сообщении. В то же время авторы не планируют менять слова "Так точно" и "Никак нет" при утвердительных или отрицательных ответах военнослужащего вышестоящему начальству. В минобороны отметили, что никакой задачи по адаптации устава к какой-либо модели армий других стран не ставится.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, в мире
В армянской армии откажутся от восклицания "Ура"
Минобороны Армении планирует заменить восклицание "Ура" на "Кецце"
ЕРЕВАН, 8 апр – РИА Новости. Оставшееся с советских времен восклицание "Ура" в вооруженных силах Армении планируется заменить на "Кецце", что в переводе с армянского означает "Да здравствует", соответствующие изменения планируется внести в новом армейском уставе, сообщили в министерстве обороны республики.
В ответ на письменный запрос Sputnik Армения в ведомстве заявили, что переход к новому уставу будет осуществляться в рамках общих реформ в армии.
Уточняется, что окончательный вариант устава пока не готов, однако некоторые детали известны уже сейчас. "В частности, в нем предусмотрено заменить торжественное восклицание "Ура!" на "Кецце" в ситуациях, когда командир поздравляет личный состав", - говорится в сообщении. В то же время авторы не планируют менять слова "Так точно" и "Никак нет" при утвердительных или отрицательных ответах военнослужащего вышестоящему начальству.
В минобороны отметили, что никакой задачи по адаптации устава к какой-либо модели армий других стран не ставится.