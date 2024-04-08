https://ria.ru/20240408/arest-1938704059.html

Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук - РИА Новости, 08.04.2024

Суд продлил арест режиссеру Беркович и драматургу Петрийчук

Замоскворецкий суд Москвы до 4 мая продлил срок содержания под стражей режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым в оправдании... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:49

2024-04-08T19:49

2024-04-08T19:53

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы до 4 мая продлил срок содержания под стражей режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук, обвиняемым в оправдании терроризма, сообщили РИА Новости в суде. "Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Беркович и Петрийчук меру пресечения в виде содержания под стражей до 4 мая", - рассказал собеседник агентства. Задержанным в начале мая 2023 года Беркович и Петрийчук предъявлено обвинение в окончательной редакции, сейчас они знакомятся с материалами дела. Как следует из оглашенных в суде материалов, дело было возбуждено за размещение на YouTube читки пьесы "Финист Ясный Сокол", в которой, по оценке экспертизы, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* и джихадизма. Защита считает незаконной "деструктологическую" экспертизу, на которой строится дело. В ответе ВФБУ РФЦСЭ при Минюсте России на запрос адвокатов о компетентности исследования говорится, что в РФЦСЭ такие экспертизы не проводятся, кроме того, "деструктология не является наукой, а также какой-либо областью техники, искусства или ремесла, а только такие понимаются законодательством Российской Федерации под специальными знаниями". Спектакль "Финист Ясный Сокол" Беркович поставила в Москве по пьесе Петрийчук. Он повествует о женщинах, решивших виртуально выйти замуж за адептов радикального ислама и уехать к ним в Сирию. Спектакль, созданный в том числе на деньги министерства культуры, получил театральную премию "Золотая маска".* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html

https://ria.ru/20240117/vragi_rossii-1921730280.html

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происшествия, москва, россия, сирия