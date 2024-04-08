https://ria.ru/20240408/apl-1938701107.html

Премьер Канады не исключил закупку атомных подлодок

Премьер Канады не исключил закупку атомных подлодок - РИА Новости, 08.04.2024

Премьер Канады не исключил закупку атомных подлодок

Канада рассматривает возможность приобретения атомных подлодок, в том числе для защиты береговой линии в Арктике, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T19:37

2024-04-08T19:37

2024-04-08T19:37

в мире

канада

арктика

джастин трюдо

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Канада рассматривает возможность приобретения атомных подлодок, в том числе для защиты береговой линии в Арктике, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. "Это, безусловно, то, что мы будем рассматривать в качестве вопроса о том, какой тип подводных лодок больше всего подходит для выполнения Канадой своих обязательств по защите... береговой линии в Арктике", - сказал Трюдо. При этом он отметил, что Канада провела "отличные переговоры" с членами AUKUS (Австралия, Великобритания, США) о том, как страны могут "работать еще ближе".

https://ria.ru/20231228/karta-1918593914.html

канада

арктика

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Кирилл Волков

в мире, канада, арктика, джастин трюдо