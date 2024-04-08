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Премьер Канады не исключил закупку атомных подлодок - РИА Новости, 08.04.2024
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19:37 08.04.2024
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Премьер Канады не исключил закупку атомных подлодок
Премьер Канады не исключил закупку атомных подлодок - РИА Новости, 08.04.2024
Премьер Канады не исключил закупку атомных подлодок
Канада рассматривает возможность приобретения атомных подлодок, в том числе для защиты береговой линии в Арктике, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T19:37
2024-04-08T19:37
в мире
канада
арктика
джастин трюдо
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Канада рассматривает возможность приобретения атомных подлодок, в том числе для защиты береговой линии в Арктике, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо. "Это, безусловно, то, что мы будем рассматривать в качестве вопроса о том, какой тип подводных лодок больше всего подходит для выполнения Канадой своих обязательств по защите... береговой линии в Арктике", - сказал Трюдо. При этом он отметил, что Канада провела "отличные переговоры" с членами AUKUS (Австралия, Великобритания, США) о том, как страны могут "работать еще ближе".
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в мире, канада, арктика, джастин трюдо
В мире, Канада, Арктика, Джастин Трюдо
Премьер Канады не исключил закупку атомных подлодок

Трюдо: Канада изучает возможность покупки АПЛ для защиты берега Арктики

© AP Photo / Jack TaylorПремьер-министр Канады Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© AP Photo / Jack Taylor
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Канада рассматривает возможность приобретения атомных подлодок, в том числе для защиты береговой линии в Арктике, сообщил премьер-министр страны Джастин Трюдо.
"Это, безусловно, то, что мы будем рассматривать в качестве вопроса о том, какой тип подводных лодок больше всего подходит для выполнения Канадой своих обязательств по защите... береговой линии в Арктике", - сказал Трюдо.
При этом он отметил, что Канада провела "отличные переговоры" с членами AUKUS (Австралия, Великобритания, США) о том, как страны могут "работать еще ближе".
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В миреКанадаАрктикаДжастин Трюдо
 
 
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