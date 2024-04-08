Рейтинг@Mail.ru
Госкомиссия разрешила первый пуск "Ангары" с Восточного - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 08.04.2024 (обновлено: 15:12 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/angara-1938607783.html
Госкомиссия разрешила первый пуск "Ангары" с Восточного
Госкомиссия разрешила первый пуск "Ангары" с Восточного - РИА Новости, 08.04.2024
Госкомиссия разрешила первый пуск "Ангары" с Восточного
Госкомиссия разрешила первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный 9 апреля, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T15:01
2024-04-08T15:12
космос - риа наука
роскосмос
восточный (космодром)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935821894_0:356:2884:1978_1920x0_80_0_0_5417b5129b287494dd2aa420d7aae5e5.jpg
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 8 апр - РИА Новости. Госкомиссия разрешила первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный 9 апреля, сообщил "Роскосмос"."Госкомиссия допустила ракету до пуска", - сказал представитель госкорпорации журналистам. Старт состоится в 12.00 мск 9 апреля. Как следует из циклограммы полёта, предоставленной "Роскосмосом", отделение разгонного блока с полезной нагрузкой от третьей ступени "Ангары" произойдёт через 12 минут 26 секунд после старта.Ракету для первого пуска вывезли на стартовый комплекс 26 марта. Она полетит с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой.Инфраструктура для пусков ракет "Ангара" на Восточном строится с 2018 года. В ноябре-декабре 2023 года там прошли испытания с использованием электрозаправочного макета под названием "Ангара-НЖ" (полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту).На сегодняшний день состоялись три пуска лёгкой (первый - в июле 2014 года) и три пуска тяжёлой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего с Восточного с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".
https://ria.ru/20240229/sputnik-1930137397.html
https://ria.ru/20240226/sputnik-1929452637.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935821894_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_733af84ecffd67e8943354937fd968c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, роскосмос, восточный (космодром)
Космос - РИА Наука, Роскосмос, Восточный (космодром)
Госкомиссия разрешила первый пуск "Ангары" с Восточного

"Роскосмос": госкомиссия разрешила первый пуск "Ангары" с Восточного 9 апреля

© РИА Новости / Роскосмос | Перейти в медиабанкПервая летная ракета космического назначения "Ангара-А5" на стартовом комплексе космодрома Восточный
Первая летная ракета космического назначения Ангара-А5 на стартовом комплексе космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Роскосмос
Перейти в медиабанк
Первая летная ракета космического назначения "Ангара-А5" на стартовом комплексе космодрома Восточный
Читать ria.ru в
КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 8 апр - РИА Новости. Госкомиссия разрешила первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный 9 апреля, сообщил "Роскосмос".
"Госкомиссия допустила ракету до пуска", - сказал представитель госкорпорации журналистам. Старт состоится в 12.00 мск 9 апреля. Как следует из циклограммы полёта, предоставленной "Роскосмосом", отделение разгонного блока с полезной нагрузкой от третьей ступени "Ангары" произойдёт через 12 минут 26 секунд после старта.
Запуск ракеты Союз-2.1б - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
Запущенный с Восточного спутник "Метеор-М" № 2-4 вышел на орбиту
29 февраля, 10:27
Ракету для первого пуска вывезли на стартовый комплекс 26 марта. Она полетит с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой.
Инфраструктура для пусков ракет "Ангара" на Восточном строится с 2018 года. В ноябре-декабре 2023 года там прошли испытания с использованием электрозаправочного макета под названием "Ангара-НЖ" (полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту).
На сегодняшний день состоялись три пуска лёгкой (первый - в июле 2014 года) и три пуска тяжёлой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего с Восточного с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".
Ракета космического назначения Союз-2.1а с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли - РИА Новости, 1920, 26.02.2024
Центр Хруничева вместе с ОмГТУ разрабатывают спутник ДЗЗ
26 февраля, 04:02
 
Космос - РИА НаукаРоскосмосВосточный (космодром)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала