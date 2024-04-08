https://ria.ru/20240408/angara-1938607783.html

Госкомиссия разрешила первый пуск "Ангары" с Восточного

Госкомиссия разрешила первый пуск "Ангары" с Восточного - РИА Новости, 08.04.2024

Госкомиссия разрешила первый пуск "Ангары" с Восточного

Госкомиссия разрешила первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный 9 апреля, сообщил "Роскосмос". РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T15:01

2024-04-08T15:01

2024-04-08T15:12

космос - риа наука

роскосмос

восточный (космодром)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935821894_0:356:2884:1978_1920x0_80_0_0_5417b5129b287494dd2aa420d7aae5e5.jpg

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ (Амурская обл.), 8 апр - РИА Новости. Госкомиссия разрешила первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный 9 апреля, сообщил "Роскосмос"."Госкомиссия допустила ракету до пуска", - сказал представитель госкорпорации журналистам. Старт состоится в 12.00 мск 9 апреля. Как следует из циклограммы полёта, предоставленной "Роскосмосом", отделение разгонного блока с полезной нагрузкой от третьей ступени "Ангары" произойдёт через 12 минут 26 секунд после старта.Ракету для первого пуска вывезли на стартовый комплекс 26 марта. Она полетит с разгонным блоком "Орион" и испытательной полезной нагрузкой.Инфраструктура для пусков ракет "Ангара" на Восточном строится с 2018 года. В ноябре-декабре 2023 года там прошли испытания с использованием электрозаправочного макета под названием "Ангара-НЖ" (полной копии ракеты со всеми системами, используемыми при подготовке к старту).На сегодняшний день состоялись три пуска лёгкой (первый - в июле 2014 года) и три пуска тяжёлой "Ангары", все они прошли с космодрома Плесецк в Архангельской области. Всего с Восточного с 2016 года стартовали 16 ракет среднего класса "Союз-2.1а" и "Союз-2.1б".

https://ria.ru/20240229/sputnik-1930137397.html

https://ria.ru/20240226/sputnik-1929452637.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

космос - риа наука, роскосмос, восточный (космодром)