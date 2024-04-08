https://ria.ru/20240408/alkogol-1938529022.html

В России заявили о росте производства алкоголя

В России заявили о росте производства алкоголя - РИА Новости, 08.04.2024

В России заявили о росте производства алкоголя

Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-марте 2024 года выросло в России на 17,3 процента по... РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T11:22

2024-04-08T11:22

2024-04-08T12:57

экономика

россия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Производство алкогольных напитков (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-марте 2024 года выросло в России на 17,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росалкогольтабакконтроля.Объем производства составил 42,707 миллиона декалитров (дал).Изготовление напитков крепостью свыше девяти процентов выросло на 8,5 процента, до 23,548 миллиона дал. В том числе водки — на 3,1 процента, до 15,949 миллиона дал. Коньячные предприятия выпустили 1,89 миллиона дал продукции, что на 6,5 процента больше год к году. Производство виноградного вина в январе-марте выросло на 25,8 процента к аналогичному периоду прошлого года, до 7,125 миллиона дал. Объем производства игристых вин за этот период подскочил на 42,7 процента, до 3,248 миллиона дал, плодовых — увеличился на 53,8 процента, до 3,147 миллиона дал. Также выросло производство ликерных вин — на 36,4 процента год к году, до 379,5 тысячи дал. Слабоалкогольной продукции было произведено на 18,5 процента больше, чем за январь-март 2023 года, — 5,16 миллиона дал.

https://ria.ru/20240302/alkogol-1930773583.html

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экономика, россия