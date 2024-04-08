https://ria.ru/20240408/agrariy-1938515221.html

Белгородские власти обяжут аграриев установить антидроновые сетки

Белгородские власти обяжут аграриев установить антидроновые сетки - РИА Новости, 08.04.2024

Белгородские власти обяжут аграриев установить антидроновые сетки

Вся сельскохозяйственная техника, используемая для посевных работ на территории приграничной зоны в Белгородской области, должна быть оснащена средствами защиты РИА Новости, 08.04.2024

2024-04-08T10:36

2024-04-08T10:36

2024-04-08T10:36

белгородская область

андрей антоненко

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Вся сельскохозяйственная техника, используемая для посевных работ на территории приграничной зоны в Белгородской области, должна быть оснащена средствами защиты от беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Во время оперативного совещания правительства министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко рассказал о порядке проведения полевых работ в приграничной зоне. В него входит ежедневный инструктаж сотрудников, обеспечение средствами защиты, бронежилетами и касками, медицинскими аптечками, взаимодействие с силовыми структурами при обнаружении взрывоопасного предмета. "Внесены рекомендации руководителям сельхозпредприятий - приобретение средств радиоэлектронной борьбы против беспилотных летательных аппаратов, изготовление и установки физически антидроновой защиты для самоходной техники", - добавил Антоненко. Гладков отметил, что с учетом сложившейся оперативной обстановки достаточно важно ставить задачу по обязательному исполнению установки антидроновой защиты на сельскохозяйственную технику. В случае ее отсутствия возможно решение об отказе в выплате компенсации за ущерб. "Техника крайне дорогостоящая, поэтому сделать элементарную защиту в состоянии все. Поэтому это обязательно к исполнению", - уточнил губернатор. Как отметил министр, планируется проведение специального практического семинара для руководителей сельскохозяйственных предприятий с целью ознакомления с образцами техники, оснащенной антидроновой защитой.

https://ria.ru/20240401/pomosch-1937127128.html

белгородская область

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белгородская область, андрей антоненко, вячеслав гладков