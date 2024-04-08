Рейтинг@Mail.ru
Белгородские власти обяжут аграриев установить антидроновые сетки - РИА Новости, 08.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 08.04.2024
https://ria.ru/20240408/agrariy-1938515221.html
Белгородские власти обяжут аграриев установить антидроновые сетки
Белгородские власти обяжут аграриев установить антидроновые сетки - РИА Новости, 08.04.2024
Белгородские власти обяжут аграриев установить антидроновые сетки
Вся сельскохозяйственная техника, используемая для посевных работ на территории приграничной зоны в Белгородской области, должна быть оснащена средствами защиты РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:36
2024-04-08T10:36
белгородская область
андрей антоненко
вячеслав гладков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924133451_0:0:3094:1740_1920x0_80_0_0_cc7cb78c83a0e551ad35644365f21e9b.jpg
БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Вся сельскохозяйственная техника, используемая для посевных работ на территории приграничной зоны в Белгородской области, должна быть оснащена средствами защиты от беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Во время оперативного совещания правительства министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко рассказал о порядке проведения полевых работ в приграничной зоне. В него входит ежедневный инструктаж сотрудников, обеспечение средствами защиты, бронежилетами и касками, медицинскими аптечками, взаимодействие с силовыми структурами при обнаружении взрывоопасного предмета. "Внесены рекомендации руководителям сельхозпредприятий - приобретение средств радиоэлектронной борьбы против беспилотных летательных аппаратов, изготовление и установки физически антидроновой защиты для самоходной техники", - добавил Антоненко. Гладков отметил, что с учетом сложившейся оперативной обстановки достаточно важно ставить задачу по обязательному исполнению установки антидроновой защиты на сельскохозяйственную технику. В случае ее отсутствия возможно решение об отказе в выплате компенсации за ущерб. "Техника крайне дорогостоящая, поэтому сделать элементарную защиту в состоянии все. Поэтому это обязательно к исполнению", - уточнил губернатор. Как отметил министр, планируется проведение специального практического семинара для руководителей сельскохозяйственных предприятий с целью ознакомления с образцами техники, оснащенной антидроновой защитой.
https://ria.ru/20240401/pomosch-1937127128.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1d/1924133451_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_175eacd5dad81a15eb4ae38b7e2c6029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, андрей антоненко, вячеслав гладков
Белгородская область, Андрей Антоненко, Вячеслав Гладков
Белгородские власти обяжут аграриев установить антидроновые сетки

Белгородских аграриев обяжут установить антидроновые сетки на сельхозтехнику

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевСельскохозяйственные работы
Сельскохозяйственные работы - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Сельскохозяйственные работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Вся сельскохозяйственная техника, используемая для посевных работ на территории приграничной зоны в Белгородской области, должна быть оснащена средствами защиты от беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Во время оперативного совещания правительства министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко рассказал о порядке проведения полевых работ в приграничной зоне. В него входит ежедневный инструктаж сотрудников, обеспечение средствами защиты, бронежилетами и касками, медицинскими аптечками, взаимодействие с силовыми структурами при обнаружении взрывоопасного предмета.
«
"Внесены рекомендации руководителям сельхозпредприятий - приобретение средств радиоэлектронной борьбы против беспилотных летательных аппаратов, изготовление и установки физически антидроновой защиты для самоходной техники", - добавил Антоненко.
Гладков отметил, что с учетом сложившейся оперативной обстановки достаточно важно ставить задачу по обязательному исполнению установки антидроновой защиты на сельскохозяйственную технику. В случае ее отсутствия возможно решение об отказе в выплате компенсации за ущерб.
"Техника крайне дорогостоящая, поэтому сделать элементарную защиту в состоянии все. Поэтому это обязательно к исполнению", - уточнил губернатор.
Как отметил министр, планируется проведение специального практического семинара для руководителей сельскохозяйственных предприятий с целью ознакомления с образцами техники, оснащенной антидроновой защитой.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Гладков рассказал о помощи пострадавшим от обстрелов белгородским аграриям
1 апреля, 15:12
 
Белгородская областьАндрей АнтоненкоВячеслав Гладков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала