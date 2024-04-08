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Белгородские власти обяжут аграриев установить антидроновые сетки
Белгородские власти обяжут аграриев установить антидроновые сетки - РИА Новости, 08.04.2024
Белгородские власти обяжут аграриев установить антидроновые сетки
Вся сельскохозяйственная техника, используемая для посевных работ на территории приграничной зоны в Белгородской области, должна быть оснащена средствами защиты РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T10:36
2024-04-08T10:36
2024-04-08T10:36
белгородская область
андрей антоненко
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Вся сельскохозяйственная техника, используемая для посевных работ на территории приграничной зоны в Белгородской области, должна быть оснащена средствами защиты от беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор Вячеслав Гладков. Во время оперативного совещания правительства министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко рассказал о порядке проведения полевых работ в приграничной зоне. В него входит ежедневный инструктаж сотрудников, обеспечение средствами защиты, бронежилетами и касками, медицинскими аптечками, взаимодействие с силовыми структурами при обнаружении взрывоопасного предмета. "Внесены рекомендации руководителям сельхозпредприятий - приобретение средств радиоэлектронной борьбы против беспилотных летательных аппаратов, изготовление и установки физически антидроновой защиты для самоходной техники", - добавил Антоненко. Гладков отметил, что с учетом сложившейся оперативной обстановки достаточно важно ставить задачу по обязательному исполнению установки антидроновой защиты на сельскохозяйственную технику. В случае ее отсутствия возможно решение об отказе в выплате компенсации за ущерб. "Техника крайне дорогостоящая, поэтому сделать элементарную защиту в состоянии все. Поэтому это обязательно к исполнению", - уточнил губернатор. Как отметил министр, планируется проведение специального практического семинара для руководителей сельскохозяйственных предприятий с целью ознакомления с образцами техники, оснащенной антидроновой защитой.
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белгородская область, андрей антоненко, вячеслав гладков
Белгородская область, Андрей Антоненко, Вячеслав Гладков
Белгородские власти обяжут аграриев установить антидроновые сетки
Белгородских аграриев обяжут установить антидроновые сетки на сельхозтехнику
БЕЛГОРОД, 8 апр - РИА Новости. Вся сельскохозяйственная техника, используемая для посевных работ на территории приграничной зоны в Белгородской области, должна быть оснащена средствами защиты от беспилотных летательных аппаратов, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Во время оперативного совещания правительства министр сельского хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрей Антоненко рассказал о порядке проведения полевых работ в приграничной зоне. В него входит ежедневный инструктаж сотрудников, обеспечение средствами защиты, бронежилетами и касками, медицинскими аптечками, взаимодействие с силовыми структурами при обнаружении взрывоопасного предмета.
«
"Внесены рекомендации руководителям сельхозпредприятий - приобретение средств радиоэлектронной борьбы против беспилотных летательных аппаратов, изготовление и установки физически антидроновой защиты для самоходной техники", - добавил Антоненко.
Гладков отметил, что с учетом сложившейся оперативной обстановки достаточно важно ставить задачу по обязательному исполнению установки антидроновой защиты на сельскохозяйственную технику. В случае ее отсутствия возможно решение об отказе в выплате компенсации за ущерб.
"Техника крайне дорогостоящая, поэтому сделать элементарную защиту в состоянии все. Поэтому это обязательно к исполнению", - уточнил губернатор.
Как отметил министр, планируется проведение специального практического семинара для руководителей сельскохозяйственных предприятий с целью ознакомления с образцами техники, оснащенной антидроновой защитой.