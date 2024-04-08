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На Украине могут остановить энергоблоки двух АЭС, заявил эксперт - РИА Новости, 08.04.2024
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12:00 08.04.2024 (обновлено: 14:03 08.04.2024)
https://ria.ru/20240408/aes-1938542161.html
На Украине могут остановить энергоблоки двух АЭС, заявил эксперт
На Украине могут остановить энергоблоки двух АЭС, заявил эксперт - РИА Новости, 08.04.2024
На Украине могут остановить энергоблоки двух АЭС, заявил эксперт
Энергоблоки Хмельницкой и Ровенской АЭС на Украине могут быть остановлены или снизить выработку электроэнергии из-за повреждений узловых подстанций и вывода из... РИА Новости, 08.04.2024
2024-04-08T12:00
2024-04-08T14:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Энергоблоки Хмельницкой и Ровенской АЭС на Украине могут быть остановлены или снизить выработку электроэнергии из-за повреждений узловых подстанций и вывода из строя регулирующей генерации, сказал РИА Новости главный редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика-Инфо" Борис Марцинкевич. "Такой вариант, что придется останавливать блоки АЭС (на Украине), не исключен, связано это с трудностями регулирования мощности. Кроме того, была информация, что были нанесены удары по Западно-украинской подстанции - это та самая, к которой сходится электроэнергия, вырабатываемая на Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также с Бурштынской ТЭЦ. Разрушение этого узла связи приведет к необходимости останавливать блоки этих электростанций, снижая объемы выработки", - сказал Марцинкевич. Он отметил, что режим работы АЭС должен быть постоянным, регулировать мощность на блоках сложно. Эксперт отметил, что основывается на данных о повреждениях, которые публиковались в открытых источниках. Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что почти все энергоблоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭС на Украине получили повреждения в результате ударов ВС РФ. Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20231025/vzryvy-1905245913.html
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в мире, жкх, украина, хмельницкий (город), запорожье, ровенская аэс, дтэк, вооруженные силы рф
В мире, ЖКХ, Украина, Хмельницкий (город), Запорожье, Ровенская АЭС, ДТЭК, Вооруженные силы РФ
На Украине могут остановить энергоблоки двух АЭС, заявил эксперт

Эксперт: энергоблоки Хмельницкой и Ровенской АЭС могут быть остановлены

CC BY-SA 4.0 / Igor Golovach / Нічний вид на Рівненську АЕСРовенская атомная электростанция
Ровенская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
CC BY-SA 4.0 / Igor Golovach / Нічний вид на Рівненську АЕС
Ровенская атомная электростанция. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр - РИА Новости. Энергоблоки Хмельницкой и Ровенской АЭС на Украине могут быть остановлены или снизить выработку электроэнергии из-за повреждений узловых подстанций и вывода из строя регулирующей генерации, сказал РИА Новости главный редактор аналитического онлайн-журнала "Геоэнергетика-Инфо" Борис Марцинкевич.
«
"Такой вариант, что придется останавливать блоки АЭС (на Украине), не исключен, связано это с трудностями регулирования мощности. Кроме того, была информация, что были нанесены удары по Западно-украинской подстанции - это та самая, к которой сходится электроэнергия, вырабатываемая на Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также с Бурштынской ТЭЦ. Разрушение этого узла связи приведет к необходимости останавливать блоки этих электростанций, снижая объемы выработки", - сказал Марцинкевич.
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Он отметил, что режим работы АЭС должен быть постоянным, регулировать мощность на блоках сложно. Эксперт отметил, что основывается на данных о повреждениях, которые публиковались в открытых источниках.
Ранее исполнительный директор украинского энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук заявил, что почти все энергоблоки Бурштынской и Ладыжинской ТЭС на Украине получили повреждения в результате ударов ВС РФ.
Как заявило 22 марта минэнерго Украины, украинская энергосистема подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Генеральный директор компании "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщал, что Украина потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По словам гендиректора компании Yasno, входящей в энергохолдинг ДТЭК, Сергея Коваленко, из-за сильных повреждений энергосистемы страны к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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