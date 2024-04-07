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О взрыве звезды Бетельгейзе станет известно за неделю, заявил астрофизик

О взрыве звезды Бетельгейзе станет известно за неделю, заявил астрофизик - РИА Новости, 07.04.2024

О взрыве звезды Бетельгейзе станет известно за неделю, заявил астрофизик

Приборы на Земле зафиксируют "смерть" звезды Бетельгейзе за неделю до того, как на небе произойдет взрыв, у людей будет время, чтобы подготовиться к наблюдению... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T03:29

2024-04-07T03:29

2024-04-07T03:38

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Приборы на Земле зафиксируют "смерть" звезды Бетельгейзе за неделю до того, как на небе произойдет взрыв, у людей будет время, чтобы подготовиться к наблюдению этого редкого явления, его яркость будет сравнима с Луной, сообщил РИА Новости астрофизик Вячеслав Авдеев. "Мы узнаем, что Бетельгейзе взорвалась, примерно за неделю до того, как увидим вспышку. Красные сверхгиганты, они совершенно огромного размера, если Бетельгейзе поместить в нашу солнечную систему, то Юпитер, наверное, туда не провалится, но Марс и пояс астероидов точно окажутся внутри. Когда ядро сколлапсировало, этой энергии нужно выйти наружу, чтобы стать видимой. И это, в зависимости от размера звезды, занимает разное время", - сказал Авдеев. Эксперт напомнил о сверхновой звезде SN1987A на окраине галактики Большое Магелланово Облако, взрыв которой земляне наблюдали в 1987 году. По его словам, тогда специальные телескопы зафиксировали нейтринную вспышку, которая выделяется при коллапсе ядра, за несколько часов до того, как появилось видимое свечение. "То есть, ядро сколлапсировало, нейтрино беспрепятственно вышли наружу, а ударная волна еще пробиралась через это звездное вещество, которое ей мешало. Но та звезда была голубым сверхгигантом, ее размер был меньше. От Бетельгейзе ударная волна, скорее всего, будет идти неделю", - пояснил Авдеев. Астрофизик считает, что в этом есть плюсы: у жителей Земли будет время, чтобы подготовиться к редкому событию, например, купить телескоп или просто выехать за город, где лучше всего наблюдать астрономические явления. Авдеев подчеркнул, что никакой опасности для биосферы Земли взрыв Бетельгейзе не представляет, поскольку звезда находится на безопасном расстоянии от планеты. "Просто произойдет интересное красивое явление, вспышка, которая по яркости будет сравнима с Луной", - добавил эксперт. Нейтрино — это электрически нейтральные субатомные частицы. Они редко взаимодействуют с материей и могут пройти сквозь толщу свинца длиной в световой год, не потревожив ни единого атома. Бетельгейзе — красный сверхгигант на поздней стадии эволюции, одна из самых ярких звезд на небосклоне. Она расположена в 600 световых годах от Земли. В 2019 году звезда начала быстро терять видимую светимость. Тогда предполагалось, что она может взорваться в ближайшее время. Но, как установили ученые, причиной было выброшенное облако пыли, которое перекрыло видимость. Затем яркость Бетельгейзе вернулась.

https://ria.ru/20231024/ran-1904829033.html

https://ria.ru/20240314/sputniki-1932843290.html

https://ria.ru/20240331/astronom-1936990497.html

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