https://ria.ru/20240407/zemletryasenie-1938384972.html

На юге Китая произошло землетрясение

На юге Китая произошло землетрясение - РИА Новости, 07.04.2024

На юге Китая произошло землетрясение

На юге Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T13:51

2024-04-07T13:51

2024-04-07T14:59

в мире

синьцзян-уйгурский автономный район

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На юге Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По полученным данным, толчки зафиксировали в 11:46 мск в 117 километрах к северо-востоку от городского уезда Арал с населением 260 тысяч человек.Очаг залегал на глубине 24 километра.

https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html

синьцзян-уйгурский автономный район

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, синьцзян-уйгурский автономный район, китай