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На юге Китая произошло землетрясение - РИА Новости, 07.04.2024
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13:51 07.04.2024 (обновлено: 14:59 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/zemletryasenie-1938384972.html
На юге Китая произошло землетрясение
На юге Китая произошло землетрясение - РИА Новости, 07.04.2024
На юге Китая произошло землетрясение
На юге Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:51
2024-04-07T14:59
в мире
синьцзян-уйгурский автономный район
китай
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На юге Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По полученным данным, толчки зафиксировали в 11:46 мск в 117 километрах к северо-востоку от городского уезда Арал с населением 260 тысяч человек.Очаг залегал на глубине 24 километра.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
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в мире, синьцзян-уйгурский автономный район, китай
В мире, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай
На юге Китая произошло землетрясение

На юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На юге Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По полученным данным, толчки зафиксировали в 11:46 мск в 117 километрах к северо-востоку от городского уезда Арал с населением 260 тысяч человек.
Очаг залегал на глубине 24 километра.
Последствия землетрясения в Хуаляне, восточный Тайвань. 3 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Крупные землетрясения в мире в 2023-2024 годах
3 апреля, 13:26
 
В миреСиньцзян-Уйгурский автономный районКитай
 
 
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