https://ria.ru/20240407/zemletryasenie-1938384972.html
На юге Китая произошло землетрясение
На юге Китая произошло землетрясение - РИА Новости, 07.04.2024
На юге Китая произошло землетрясение
На юге Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:51
2024-04-07T13:51
2024-04-07T14:59
в мире
синьцзян-уйгурский автономный район
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. На юге Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5, сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). По полученным данным, толчки зафиксировали в 11:46 мск в 117 километрах к северо-востоку от городского уезда Арал с населением 260 тысяч человек.Очаг залегал на глубине 24 километра.
https://ria.ru/20240403/zemletryaseniya-1937569791.html
синьцзян-уйгурский автономный район
китай
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, синьцзян-уйгурский автономный район, китай
В мире, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай
На юге Китая произошло землетрясение
На юге Китая произошло землетрясение магнитудой 5,5