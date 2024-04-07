В Киеве обратились к Зеленскому из-за скандала с военными
Соскин потребовал объяснений от Зеленского из-за скандала с избиением сироты
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем Youtube-канале призвал президента Украины Владимира Зеленского отреагировать на скандал с 14-летним сиротой, которого пытались мобилизовать.
В воскресенье украинское издание "Страна" писало, что сотрудники военкомата в Одесской области избили подростка, угрожали ему оружием и пытались мобилизовать. По данным портала, инцидент произошел 2 апреля, но известно о нем стало только сейчас. Уточняется, что подросток круглый сирота, живет с бабушкой.
"А что ты молчишь, Зеленский, что ж ты молчишь? Такие зверства происходят. Он говорит, что надо закон принять (о мобилизации. — Прим. ред.) Зачем этот закон, если он совсем не нужен", — возмутился эксперт.
По словам Соскина, полномочия главы киевского режима уже истекли. Он также предупредил, что вводить закон о мобилизации — это открытое объявление гражданской войны.
"Вы думаете люди будут терпеть, они не возьмутся за оружие, вы думаете? Не будут этих уничтожать, которые будут пытаться их задержать? Вы, вообще, понимаете, что будет, или нет?" — резюмировал экс-советник.
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматам приходилось призывать людей со средним возрастом 43 года. В свою очередь, New York Times писала о стремлении Украины привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ. В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.