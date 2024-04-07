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"Молчать": экс-посол Украины в США осадил Зеленского - РИА Новости, 07.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:18 07.04.2024 (обновлено: 23:29 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938455062.html
"Молчать": экс-посол Украины в США осадил Зеленского
"Молчать": экс-посол Украины в США осадил Зеленского - РИА Новости, 07.04.2024
"Молчать": экс-посол Украины в США осадил Зеленского
Владимир Зеленский должен молчать, так как его речи порождают пессимизм, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак в эфире телеканала "Прямой". РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T21:18
2024-04-07T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский должен молчать, так как его речи порождают пессимизм, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак в эфире телеканала "Прямой".По словам экс-дипломата, глава киевского режима пытается вызвать страх и тревогу у западного общества, рассказывая о положении Украины, но тем самым он вызывает негативный эффект внутри страны."Это сразу же влияет на наше общество, на его настроение, порождает огромный пессимизм. Мы и так все в депрессивном состоянии, весь народ. Мы жаждем каких-то хороших новостей, а их все нет и нет", — пожаловался Щербак.По мнению бывшего посла, Зеленский может в личной беседе сказать президенту США Джо Байдену, что "дела скверные", но он не должен выносить это в публичное пространство."Президент должен или молчать, или такие вещи публично не объявлять", — отметил экс-дипломат.В воскресенье Зеленский в обращении в Telegram заявил, что без поддержки конгресса в выделении нового пакета помощи Киев проиграет в конфликте. Он предложил подумать над тем, как привлечь внимание США к Украине.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938448764.html
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден
"Молчать": экс-посол Украины в США осадил Зеленского

Экс-посол Украины в США Щербак: речи Зеленского вгоняют население в депрессию

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский должен молчать, так как его речи порождают пессимизм, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак в эфире телеканала "Прямой".
По словам экс-дипломата, глава киевского режима пытается вызвать страх и тревогу у западного общества, рассказывая о положении Украины, но тем самым он вызывает негативный эффект внутри страны.
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"Это сразу же влияет на наше общество, на его настроение, порождает огромный пессимизм. Мы и так все в депрессивном состоянии, весь народ. Мы жаждем каких-то хороших новостей, а их все нет и нет", — пожаловался Щербак.
По мнению бывшего посла, Зеленский может в личной беседе сказать президенту США Джо Байдену, что "дела скверные", но он не должен выносить это в публичное пространство.
«
"Президент должен или молчать, или такие вещи публично не объявлять", — отметил экс-дипломат.
В воскресенье Зеленский в обращении в Telegram заявил, что без поддержки конгресса в выделении нового пакета помощи Киев проиграет в конфликте. Он предложил подумать над тем, как привлечь внимание США к Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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