https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938455062.html

"Молчать": экс-посол Украины в США осадил Зеленского

"Молчать": экс-посол Украины в США осадил Зеленского - РИА Новости, 07.04.2024

"Молчать": экс-посол Украины в США осадил Зеленского

Владимир Зеленский должен молчать, так как его речи порождают пессимизм, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак в эфире телеканала "Прямой". РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T21:18

2024-04-07T21:18

2024-04-07T23:29

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский должен молчать, так как его речи порождают пессимизм, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак в эфире телеканала "Прямой".По словам экс-дипломата, глава киевского режима пытается вызвать страх и тревогу у западного общества, рассказывая о положении Украины, но тем самым он вызывает негативный эффект внутри страны."Это сразу же влияет на наше общество, на его настроение, порождает огромный пессимизм. Мы и так все в депрессивном состоянии, весь народ. Мы жаждем каких-то хороших новостей, а их все нет и нет", — пожаловался Щербак.По мнению бывшего посла, Зеленский может в личной беседе сказать президенту США Джо Байдену, что "дела скверные", но он не должен выносить это в публичное пространство."Президент должен или молчать, или такие вещи публично не объявлять", — отметил экс-дипломат.В воскресенье Зеленский в обращении в Telegram заявил, что без поддержки конгресса в выделении нового пакета помощи Киев проиграет в конфликте. Он предложил подумать над тем, как привлечь внимание США к Украине.

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938448764.html

https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938424706.html

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