https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938455062.html
"Молчать": экс-посол Украины в США осадил Зеленского
"Молчать": экс-посол Украины в США осадил Зеленского - РИА Новости, 07.04.2024
"Молчать": экс-посол Украины в США осадил Зеленского
Владимир Зеленский должен молчать, так как его речи порождают пессимизм, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак в эфире телеканала "Прямой". РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T21:18
2024-04-07T21:18
2024-04-07T23:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926508_611:223:2419:1240_1920x0_80_0_0_2a079fa15facb919f5826a39ec3f7410.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский должен молчать, так как его речи порождают пессимизм, заявил бывший посол Украины в США Юрий Щербак в эфире телеканала "Прямой".По словам экс-дипломата, глава киевского режима пытается вызвать страх и тревогу у западного общества, рассказывая о положении Украины, но тем самым он вызывает негативный эффект внутри страны."Это сразу же влияет на наше общество, на его настроение, порождает огромный пессимизм. Мы и так все в депрессивном состоянии, весь народ. Мы жаждем каких-то хороших новостей, а их все нет и нет", — пожаловался Щербак.По мнению бывшего посла, Зеленский может в личной беседе сказать президенту США Джо Байдену, что "дела скверные", но он не должен выносить это в публичное пространство."Президент должен или молчать, или такие вещи публично не объявлять", — отметил экс-дипломат.В воскресенье Зеленский в обращении в Telegram заявил, что без поддержки конгресса в выделении нового пакета помощи Киев проиграет в конфликте. Он предложил подумать над тем, как привлечь внимание США к Украине.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938448764.html
https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938424706.html
украина
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929926508_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_af481cb7d40e3007f88d43a6b9036562.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Джо Байден
"Молчать": экс-посол Украины в США осадил Зеленского
Экс-посол Украины в США Щербак: речи Зеленского вгоняют население в депрессию