https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938424706.html

"Грязная крыса": Зеленского поставили на место после визита конгрессменов

"Грязная крыса": Зеленского поставили на место после визита конгрессменов - РИА Новости, 07.04.2024

"Грязная крыса": Зеленского поставили на место после визита конгрессменов

Владимир Зеленский нарвался на критику пользователей социальной сети X после его общения с членами конгресса США. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T17:57

2024-04-07T17:57

2024-04-07T21:20

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

черниговская область

владимир зеленский

джо байден

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский нарвался на критику пользователей социальной сети X после его общения с членами конгресса США.В опубликованном сообщении говорилось, что встреча с представителями обеих американских партий прошла в Черниговской области, где Зеленский в очередной раз просил их предоставить Украине помощь для защиты от России."Ты боишься, грязная канализационная крыса, а? Твой конец близок. Ты исчезнешь с лица земли, мерзавец", — обрушился на него Gandalf."Почему наши представители из США находятся на Украине? Пришло время для привлечения их к ответственности. Запомните, кто они такие, чтобы вы могли проголосовать против них. Больше никаких денег для Украины", — призвала Anca."Ты больше не законный президент Украины. Твой срок полномочий закончился 31 марта", — напомнил VM."Члены этой делегации лояльны Украине, а не Америке. Они коррумпированы", — написал Dave."Варианты действий Зеленского варьируются "от плохого к худшему". Возвращение территорий военным путем кажется все менее вероятным. Статус-кво ужасен. В настоящее время противостояние зашло в тупик, украинских солдат ежедневно массово убивают на полях сражений..." — отметил Abdullahi.Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о предоставлении еще 60 миллиардов долларов Киеву. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, а части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.

https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938455062.html

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938448764.html

сша

украина

черниговская область

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в мире, сша, украина, черниговская область, владимир зеленский, джо байден