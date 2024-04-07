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"Грязная крыса": Зеленского поставили на место после визита конгрессменов - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:57 07.04.2024 (обновлено: 21:20 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938424706.html
"Грязная крыса": Зеленского поставили на место после визита конгрессменов
"Грязная крыса": Зеленского поставили на место после визита конгрессменов - РИА Новости, 07.04.2024
"Грязная крыса": Зеленского поставили на место после визита конгрессменов
Владимир Зеленский нарвался на критику пользователей социальной сети X после его общения с членами конгресса США. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T17:57
2024-04-07T21:20
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
черниговская область
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский нарвался на критику пользователей социальной сети X после его общения с членами конгресса США.В опубликованном сообщении говорилось, что встреча с представителями обеих американских партий прошла в Черниговской области, где Зеленский в очередной раз просил их предоставить Украине помощь для защиты от России."Ты боишься, грязная канализационная крыса, а? Твой конец близок. Ты исчезнешь с лица земли, мерзавец", — обрушился на него Gandalf."Почему наши представители из США находятся на Украине? Пришло время для привлечения их к ответственности. Запомните, кто они такие, чтобы вы могли проголосовать против них. Больше никаких денег для Украины", — призвала Anca."Ты больше не законный президент Украины. Твой срок полномочий закончился 31 марта", — напомнил VM."Члены этой делегации лояльны Украине, а не Америке. Они коррумпированы", — написал Dave."Варианты действий Зеленского варьируются "от плохого к худшему". Возвращение территорий военным путем кажется все менее вероятным. Статус-кво ужасен. В настоящее время противостояние зашло в тупик, украинских солдат ежедневно массово убивают на полях сражений..." — отметил Abdullahi.Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о предоставлении еще 60 миллиардов долларов Киеву. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, а части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.
https://ria.ru/20240407/zelenskiy-1938455062.html
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в мире, сша, украина, черниговская область, владимир зеленский, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Черниговская область, Владимир Зеленский, Джо Байден

"Грязная крыса": Зеленского поставили на место после визита конгрессменов

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский нарвался на критику пользователей социальной сети X после его общения с членами конгресса США.
В опубликованном сообщении говорилось, что встреча с представителями обеих американских партий прошла в Черниговской области, где Зеленский в очередной раз просил их предоставить Украине помощь для защиты от России.
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"Ты боишься, грязная канализационная крыса, а? Твой конец близок. Ты исчезнешь с лица земли, мерзавец", — обрушился на него Gandalf.
"Почему наши представители из США находятся на Украине? Пришло время для привлечения их к ответственности. Запомните, кто они такие, чтобы вы могли проголосовать против них. Больше никаких денег для Украины", — призвала Anca.
«
"Ты больше не законный президент Украины. Твой срок полномочий закончился 31 марта", — напомнил VM.
"Члены этой делегации лояльны Украине, а не Америке. Они коррумпированы", — написал Dave.
"Варианты действий Зеленского варьируются "от плохого к худшему". Возвращение территорий военным путем кажется все менее вероятным. Статус-кво ужасен. В настоящее время противостояние зашло в тупик, украинских солдат ежедневно массово убивают на полях сражений..." — отметил Abdullahi.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о предоставлении еще 60 миллиардов долларов Киеву. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, а части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаЧерниговская областьВладимир ЗеленскийДжо Байден
 
 
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