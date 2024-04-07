Захарова от лица МИД получила национальную премию от Rutube

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила от лица министерства национальную премию "Феникс" за вклад в развитие видеохостинга Rutube, рассказав о жесточайшем давлении на МИД на других платформах, сообщает корреспондент РИА Новости. Премию от Rutube вручают тем, кто успешно возродился на российской платформе в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных стран. "Хотя мы присутствуем на других площадках, мы действительно там находимся в условиях жесточайшей, абсолютно несправедливой информационной войны, против нас развернутой... Сколько нас оттуда вырезали, а ведь самое страшное, что не только вырезают - самое страшное, что ты даже не знаешь, что из уже опубликованного видео могут что-то удалить", - сказала Захарова на церемонии вручения. Она также призвала всех переходить на Rutube и развивать платформу. У себя в Telegram-канале она уточнила, что премия вручена министерству за вклад в развитие российского хостинга. Rutube проводит в воскресенье на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ первую национальную премию "Феникс" для заблокированных на западных площадках блогеров. Церемония проходит в рамках празднования 30-летия Рунета.
Захарова получила национальную премию "Феникс" за вклад в развитие Rutube
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила от лица министерства национальную премию "Феникс" за вклад в развитие видеохостинга Rutube, рассказав о жесточайшем давлении на МИД на других платформах, сообщает корреспондент РИА Новости.
Премию от Rutube вручают тем, кто успешно возродился на российской платформе в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных стран.
"Хотя мы присутствуем на других площадках, мы действительно там находимся в условиях жесточайшей, абсолютно несправедливой информационной войны, против нас развернутой... Сколько нас оттуда вырезали, а ведь самое страшное, что не только вырезают - самое страшное, что ты даже не знаешь, что из уже опубликованного видео могут что-то удалить", - сказала Захарова на церемонии вручения.
Она также призвала всех переходить на Rutube и развивать платформу.
У себя в Telegram-канале она уточнила, что премия вручена министерству за вклад в развитие российского хостинга.
Rutube проводит в воскресенье на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ первую национальную премию "Феникс" для заблокированных на западных площадках блогеров. Церемония проходит в рамках празднования 30-летия Рунета.
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