https://ria.ru/20240407/zakharova-1938422217.html

Захарова от лица МИД получила национальную премию от Rutube

Захарова от лица МИД получила национальную премию от Rutube - РИА Новости, 07.04.2024

Захарова от лица МИД получила национальную премию от Rutube

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила от лица министерства национальную премию "Феникс" за вклад в развитие видеохостинга Rutube, рассказав о РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T17:42

2024-04-07T17:42

2024-04-07T18:44

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

мария захарова

феникс

общество

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова получила от лица министерства национальную премию "Феникс" за вклад в развитие видеохостинга Rutube, рассказав о жесточайшем давлении на МИД на других платформах, сообщает корреспондент РИА Новости. Премию от Rutube вручают тем, кто успешно возродился на российской платформе в условиях беспрецедентного давления со стороны недружественных стран. "Хотя мы присутствуем на других площадках, мы действительно там находимся в условиях жесточайшей, абсолютно несправедливой информационной войны, против нас развернутой... Сколько нас оттуда вырезали, а ведь самое страшное, что не только вырезают - самое страшное, что ты даже не знаешь, что из уже опубликованного видео могут что-то удалить", - сказала Захарова на церемонии вручения. Она также призвала всех переходить на Rutube и развивать платформу. У себя в Telegram-канале она уточнила, что премия вручена министерству за вклад в развитие российского хостинга. Rutube проводит в воскресенье на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ первую национальную премию "Феникс" для заблокированных на западных площадках блогеров. Церемония проходит в рамках празднования 30-летия Рунета.

https://ria.ru/20240407/suverenitet-1938418348.html

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выставка-форум "россия", мария захарова, феникс, общество