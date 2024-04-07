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В Петербурге задержали подростка, ударившего ножом девочку - РИА Новости, 07.04.2024
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14:30 07.04.2024
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В Петербурге задержали подростка, ударившего ножом девочку
В Петербурге задержали подростка, ударившего ножом девочку - РИА Новости, 07.04.2024
В Петербурге задержали подростка, ударившего ножом девочку
Ударивший девочку ножом в бедро на фудкорте в ТЦ Петербурга семнадцатилетний подросток задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T14:30
2024-04-07T14:30
происшествия
санкт-петербург
кировский район
красносельский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Ударивший девочку ножом в бедро на фудкорте в ТЦ Петербурга семнадцатилетний подросток задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. В полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что 5 апреля около 20.53 в торговом комплексе в доме 100 по Ленинскому проспекту, в зоне фудкорта неизвестный нанес ножевое ранение в бедро девочке. "Установлено, что потерпевшая 7-классница находилась со своими знакомыми в фудкорте, когда с компанией за соседним столом у них возник словесный конфликт. Один из малознакомых ей юношей ударил ее ножом и скрылся", - сообщает пресс-служба ГУМВД. У девочки бригадой скорой помощи зафиксирована резаная рана бедра, она была доставлена в больницу и после оказания медицинской помощи отпущена. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, в субботу опергруппой уголовного розыска Кировского района Петербурга у дома 55 корпус 1 по Ленинскому проспекту был задержан 17-летний житель Красносельского района. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Обвинение задержанному пока не предъявлялось.
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санкт-петербург
кировский район
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происшествия, санкт-петербург, кировский район, красносельский район
Происшествия, Санкт-Петербург, Кировский район, Красносельский район
В Петербурге задержали подростка, ударившего ножом девочку

МВД: в Петербурге задержали подростка, ударившего девочку ножом на фудкорте

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Ударивший девочку ножом в бедро на фудкорте в ТЦ Петербурга семнадцатилетний подросток задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти.
В полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что 5 апреля около 20.53 в торговом комплексе в доме 100 по Ленинскому проспекту, в зоне фудкорта неизвестный нанес ножевое ранение в бедро девочке.
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"Установлено, что потерпевшая 7-классница находилась со своими знакомыми в фудкорте, когда с компанией за соседним столом у них возник словесный конфликт. Один из малознакомых ей юношей ударил ее ножом и скрылся", - сообщает пресс-служба ГУМВД.
У девочки бригадой скорой помощи зафиксирована резаная рана бедра, она была доставлена в больницу и после оказания медицинской помощи отпущена.
Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, в субботу опергруппой уголовного розыска Кировского района Петербурга у дома 55 корпус 1 по Ленинскому проспекту был задержан 17-летний житель Красносельского района. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Обвинение задержанному пока не предъявлялось.
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