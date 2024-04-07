https://ria.ru/20240407/zaderzhanie-1938393276.html

В Петербурге задержали подростка, ударившего ножом девочку

В Петербурге задержали подростка, ударившего ножом девочку - РИА Новости, 07.04.2024

В Петербурге задержали подростка, ударившего ножом девочку

Ударивший девочку ножом в бедро на фудкорте в ТЦ Петербурга семнадцатилетний подросток задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T14:30

2024-04-07T14:30

2024-04-07T14:30

происшествия

санкт-петербург

кировский район

красносельский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости. Ударивший девочку ножом в бедро на фудкорте в ТЦ Петербурга семнадцатилетний подросток задержан, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти. В полицию Кировского района Петербурга поступило сообщение о том, что 5 апреля около 20.53 в торговом комплексе в доме 100 по Ленинскому проспекту, в зоне фудкорта неизвестный нанес ножевое ранение в бедро девочке. "Установлено, что потерпевшая 7-классница находилась со своими знакомыми в фудкорте, когда с компанией за соседним столом у них возник словесный конфликт. Один из малознакомых ей юношей ударил ее ножом и скрылся", - сообщает пресс-служба ГУМВД. У девочки бригадой скорой помощи зафиксирована резаная рана бедра, она была доставлена в больницу и после оказания медицинской помощи отпущена. Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, в субботу опергруппой уголовного розыска Кировского района Петербурга у дома 55 корпус 1 по Ленинскому проспекту был задержан 17-летний житель Красносельского района. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Обвинение задержанному пока не предъявлялось.

https://ria.ru/20240405/prigovor-1938146064.html

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санкт-петербург

кировский район

красносельский район

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происшествия, санкт-петербург, кировский район, красносельский район