https://ria.ru/20240407/vvp-1938367422.html
Доля IТ-отрасли в российском ВВП приблизилась к двум процентам
Доля IТ-отрасли в российском ВВП приблизилась к двум процентам - РИА Новости, 07.04.2024
Доля IТ-отрасли в российском ВВП приблизилась к двум процентам
Доля IT-отрасли в общем объеме ВВП по итогам 2023 года приблизилась к 2%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:57
2024-04-07T11:57
2024-04-07T12:09
выставка-форум "россия"
экономика
россия
дмитрий чернышенко
технологии
выставка-форум "россия"
вднх
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789454701_0:0:2997:1685_1920x0_80_0_0_f1e48707f51a7fc7a990e9b82c82c232.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Доля IT-отрасли в общем объеме ВВП по итогам 2023 года приблизилась к 2%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ. "В целом отечественная IТ-отрасль развивается ускоренными темпами. Так, например, доля IТ-отрасли в общем объеме ВВП по итогам (2023 года) превысила уже 2%", - сообщил Чернышенко.Также, по данным из презентации вице-премьера, все социально значимые объекты подключены к интернету, а 93,3% населенных пунктов с населением более двух тысяч имеют доступ к LTE.По его словам, Россия занимает первое место в Европе по интернет-пользователям - 103 миллиона старше 12 лет.Он добавил, что сейчас скорость подключения к интернету до 100 Мбит/сек есть почти у каждого и даже "по воздуху".
https://ria.ru/20240405/rost-1937994666.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789454701_210:0:2641:1823_1920x0_80_0_0_5b2232743cca4acc573203c91a69c71e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий чернышенко, технологии, выставка-форум "россия", вднх
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Дмитрий Чернышенко, Технологии, Выставка-форум "Россия", ВДНХ
Доля IТ-отрасли в российском ВВП приблизилась к двум процентам
Чернышенко: доля IТ-отрасли в ВВП России по итогам 2023 года приблизилась к 2%
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Доля IT-отрасли в общем объеме ВВП по итогам 2023 года приблизилась к 2%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ.
«
"В целом отечественная IТ-отрасль развивается ускоренными темпами. Так, например, доля IТ-отрасли в общем объеме ВВП по итогам (2023 года) превысила уже 2%", - сообщил Чернышенко.
Также, по данным из презентации вице-премьера, все социально значимые объекты подключены к интернету, а 93,3% населенных пунктов с населением более двух тысяч имеют доступ к LTE.
По его словам, Россия занимает первое место в Европе по интернет-пользователям - 103 миллиона старше 12 лет.
Он добавил, что сейчас скорость подключения к интернету до 100 Мбит/сек есть почти у каждого и даже "по воздуху".