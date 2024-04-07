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Доля IТ-отрасли в российском ВВП приблизилась к двум процентам

Доля IТ-отрасли в российском ВВП приблизилась к двум процентам - РИА Новости, 07.04.2024

Доля IТ-отрасли в российском ВВП приблизилась к двум процентам

Доля IT-отрасли в общем объеме ВВП по итогам 2023 года приблизилась к 2%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T11:57

2024-04-07T11:57

2024-04-07T12:09

выставка-форум "россия"

экономика

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дмитрий чернышенко

технологии

выставка-форум "россия"

вднх

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Доля IT-отрасли в общем объеме ВВП по итогам 2023 года приблизилась к 2%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ. "В целом отечественная IТ-отрасль развивается ускоренными темпами. Так, например, доля IТ-отрасли в общем объеме ВВП по итогам (2023 года) превысила уже 2%", - сообщил Чернышенко.Также, по данным из презентации вице-премьера, все социально значимые объекты подключены к интернету, а 93,3% населенных пунктов с населением более двух тысяч имеют доступ к LTE.По его словам, Россия занимает первое место в Европе по интернет-пользователям - 103 миллиона старше 12 лет.Он добавил, что сейчас скорость подключения к интернету до 100 Мбит/сек есть почти у каждого и даже "по воздуху".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий чернышенко, технологии, выставка-форум "россия", вднх