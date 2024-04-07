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Доля IТ-отрасли в российском ВВП приблизилась к двум процентам - РИА Новости, 07.04.2024
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11:57 07.04.2024 (обновлено: 12:09 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/vvp-1938367422.html
Доля IТ-отрасли в российском ВВП приблизилась к двум процентам
Доля IТ-отрасли в российском ВВП приблизилась к двум процентам - РИА Новости, 07.04.2024
Доля IТ-отрасли в российском ВВП приблизилась к двум процентам
Доля IT-отрасли в общем объеме ВВП по итогам 2023 года приблизилась к 2%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T11:57
2024-04-07T12:09
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экономика
россия
дмитрий чернышенко
технологии
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Доля IT-отрасли в общем объеме ВВП по итогам 2023 года приблизилась к 2%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ. "В целом отечественная IТ-отрасль развивается ускоренными темпами. Так, например, доля IТ-отрасли в общем объеме ВВП по итогам (2023 года) превысила уже 2%", - сообщил Чернышенко.Также, по данным из презентации вице-премьера, все социально значимые объекты подключены к интернету, а 93,3% населенных пунктов с населением более двух тысяч имеют доступ к LTE.По его словам, Россия занимает первое место в Европе по интернет-пользователям - 103 миллиона старше 12 лет.Он добавил, что сейчас скорость подключения к интернету до 100 Мбит/сек есть почти у каждого и даже "по воздуху".
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экономика, россия, дмитрий чернышенко, технологии, выставка-форум "россия", вднх
Выставка-форум "Россия", Экономика, Россия, Дмитрий Чернышенко, Технологии, Выставка-форум "Россия", ВДНХ
Доля IТ-отрасли в российском ВВП приблизилась к двум процентам

Чернышенко: доля IТ-отрасли в ВВП России по итогам 2023 года приблизилась к 2%

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкIT-специалист за работой
IT-специалист за работой - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Доля IT-отрасли в общем объеме ВВП по итогам 2023 года приблизилась к 2%, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в рамках дня Рунета на ВДНХ.
«
"В целом отечественная IТ-отрасль развивается ускоренными темпами. Так, например, доля IТ-отрасли в общем объеме ВВП по итогам (2023 года) превысила уже 2%", - сообщил Чернышенко.
Также, по данным из презентации вице-премьера, все социально значимые объекты подключены к интернету, а 93,3% населенных пунктов с населением более двух тысяч имеют доступ к LTE.
По его словам, Россия занимает первое место в Европе по интернет-пользователям - 103 миллиона старше 12 лет.
Он добавил, что сейчас скорость подключения к интернету до 100 Мбит/сек есть почти у каждого и даже "по воздуху".
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Выставка-форум "Россия"ЭкономикаРоссияДмитрий ЧернышенкоТехнологииВыставка-форум "Россия"ВДНХ
 
 
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