Рейтинг@Mail.ru
Вучич раскрыл основные темы предстоящих переговоров с Макроном - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:21 07.04.2024 (обновлено: 02:30 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/vuchich-1938324003.html
Вучич раскрыл основные темы предстоящих переговоров с Макроном
Вучич раскрыл основные темы предстоящих переговоров с Макроном - РИА Новости, 07.04.2024
Вучич раскрыл основные темы предстоящих переговоров с Макроном
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется договориться с французским президентом Эммануэлем Макроном о покупке 12 новых истребителей Rafale и... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T01:21
2024-04-07T02:30
в мире
сербия
франция
александр вучич
эммануэль макрон
rafale
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1594:2048:2745_1920x0_80_0_0_a5d6858da2e7699e38e86016394abf04.jpg
БЕЛГРАД, 7 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется договориться с французским президентом Эммануэлем Макроном о покупке 12 новых истребителей Rafale и сотрудничестве в ряде других сфер, включая оборонную промышленность, атомную энергетику и развитие искусственного интеллекта (ИИ). Президент Сербии 7 апреля отправляется во Францию, где намечен разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном. "Моя работа как президента – ездить к самым важным людям в мире. Уже утром отправляюсь в Париж, там много встреч, хочу людям рассказать, это важные новости. Есть 14 тем, о которых будем говорить. Три темы связаны с ИИ, где с помощью Франции мы стали председателями партнерства по ИИ и вместе должны работать по этому вопросу. В индустрии софтвера, компьютерной промышленности, также должны работать с французами и в атомной энергетике, которая единственная гарантирует надежность снабжения электроэнергией", - заявил Вучич в эфире TV Informer. "Буду говорить с Макроном о военной промышленности, у него есть вопросы для меня, знаю, что спросит, но не буду об этом говорить, потому что он упоминал об этом на саммите по атомной энергетике в Брюсселе. Надеюсь, что мы в понедельник-вторник завершим договоры и вскоре подпишем по Rafale и возьмем 12 новых самолетов и дальше будем работать над покупкой важного оборудования и техники", - уточнил сербский лидер и добавил, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель по его словам является "одним из трех сильнейших в мире". Среди других намеченных тем его разговора с президентом Франции сельское хозяйство, отношения с Приштиной, Советом Европы, ожидаемой резолюции Генеральной ассамблеи ООН о "геноциде" в Сребренице. В Париже 27 марта прошло заседание политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на котором одобрена заявка Приштины на членство самопровозглашенной республики Косово в организации. Следующим шагом станут ожидаемые 18 апреля пленарные дебаты и голосование в ассамблее в Страсбурге. Правительство Сербии по поручению Вучича сформировало рабочую группу по вопросу ПАСЕ, готовит письмо странам-членам организации. По его словам, ключевой аргумент по недопущению Приштины в ПАСЕ - нежелание косовоалбанских властей формировать Сообщество сербских общин согласно подписанным в Брюсселе договоренностям. Ранее сербский лидер сообщал о всеобщем давлении стран Запада на Белград из-за непризнания Косово, его военного нейтралитета, отказа от введения санкций против России и неуверенности Запада в итогах конфликта на Украине. Вучич ожидает в конце апреля голосования на Генеральной ассамблее ООН по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года, запрете на отрицание факта геноцида, что, по его мнению провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования Республики Сербской в Боснии и Герцеговине. Сербский лидер в связи с этим планирует 21 апреля отправиться в Нью-Йорк. Среди государств, на чью поддержку в ООН рассчитывает Вучич, исторически так или иначе связанные с Францией страны: Сенегал, Алжир, Нигер, ЦАР, Эфиопия, Эритрея, Египет, Ангола.
https://ria.ru/20240331/serbiya-1936983436.html
https://ria.ru/20240329/serbiya-1936750415.html
https://ria.ru/20240324/serbiya-1935444065.html
https://ria.ru/20240331/gratsiya-1936931442.html
сербия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/05/1855949378_0:1210:2048:2745_1920x0_80_0_0_b7c2d6bf40aeb8252a5ea2d4f46ad059.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, франция, александр вучич, эммануэль макрон, rafale
В мире, Сербия, Франция, Александр Вучич, Эммануэль Макрон, Rafale
Вучич раскрыл основные темы предстоящих переговоров с Макроном

Вучич надеется договориться с Макроном о покупке 12 истребителей Rafale

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 7 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется договориться с французским президентом Эммануэлем Макроном о покупке 12 новых истребителей Rafale и сотрудничестве в ряде других сфер, включая оборонную промышленность, атомную энергетику и развитие искусственного интеллекта (ИИ).
Президент Сербии 7 апреля отправляется во Францию, где намечен разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном.
Военные подразделения сербской армии - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Нейтралитет требует военной мощи. Сербия закупает РСЗО, истребители и БПЛА
31 марта, 19:50
"Моя работа как президента – ездить к самым важным людям в мире. Уже утром отправляюсь в Париж, там много встреч, хочу людям рассказать, это важные новости. Есть 14 тем, о которых будем говорить. Три темы связаны с ИИ, где с помощью Франции мы стали председателями партнерства по ИИ и вместе должны работать по этому вопросу. В индустрии софтвера, компьютерной промышленности, также должны работать с французами и в атомной энергетике, которая единственная гарантирует надежность снабжения электроэнергией", - заявил Вучич в эфире TV Informer.
"Буду говорить с Макроном о военной промышленности, у него есть вопросы для меня, знаю, что спросит, но не буду об этом говорить, потому что он упоминал об этом на саммите по атомной энергетике в Брюсселе. Надеюсь, что мы в понедельник-вторник завершим договоры и вскоре подпишем по Rafale и возьмем 12 новых самолетов и дальше будем работать над покупкой важного оборудования и техники", - уточнил сербский лидер и добавил, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель по его словам является "одним из трех сильнейших в мире".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Вучич заявил о давлении Запада из-за отказа от санкций против России
29 марта, 21:05
Среди других намеченных тем его разговора с президентом Франции сельское хозяйство, отношения с Приштиной, Советом Европы, ожидаемой резолюции Генеральной ассамблеи ООН о "геноциде" в Сребренице.
В Париже 27 марта прошло заседание политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на котором одобрена заявка Приштины на членство самопровозглашенной республики Косово в организации. Следующим шагом станут ожидаемые 18 апреля пленарные дебаты и голосование в ассамблее в Страсбурге.
Правительство Сербии по поручению Вучича сформировало рабочую группу по вопросу ПАСЕ, готовит письмо странам-членам организации. По его словам, ключевой аргумент по недопущению Приштины в ПАСЕ - нежелание косовоалбанских властей формировать Сообщество сербских общин согласно подписанным в Брюсселе договоренностям.
Протестующие у здания избирательной комиссии в Белграде - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Экс-глава спецслужб Сербии рассказал о планах НАТО в отношении страны
24 марта, 11:25
Ранее сербский лидер сообщал о всеобщем давлении стран Запада на Белград из-за непризнания Косово, его военного нейтралитета, отказа от введения санкций против России и неуверенности Запада в итогах конфликта на Украине.
Вучич ожидает в конце апреля голосования на Генеральной ассамблее ООН по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года, запрете на отрицание факта геноцида, что, по его мнению провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.
Сербский лидер в связи с этим планирует 21 апреля отправиться в Нью-Йорк. Среди государств, на чью поддержку в ООН рассчитывает Вучич, исторически так или иначе связанные с Францией страны: Сенегал, Алжир, Нигер, ЦАР, Эфиопия, Эритрея, Египет, Ангола.
Люди на улице в столице Греции Афинах - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Греческая партия обвинила правительство страны в предательстве Сербии
31 марта, 12:10
 
В миреСербияФранцияАлександр ВучичЭммануэль МакронRafale
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала