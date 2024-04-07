Вучич раскрыл основные темы предстоящих переговоров с Макроном
Вучич надеется договориться с Макроном о покупке 12 истребителей Rafale
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 7 апр – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется договориться с французским президентом Эммануэлем Макроном о покупке 12 новых истребителей Rafale и сотрудничестве в ряде других сфер, включая оборонную промышленность, атомную энергетику и развитие искусственного интеллекта (ИИ).
Президент Сербии 7 апреля отправляется во Францию, где намечен разговор с французским президентом Эммануэлем Макроном.
"Моя работа как президента – ездить к самым важным людям в мире. Уже утром отправляюсь в Париж, там много встреч, хочу людям рассказать, это важные новости. Есть 14 тем, о которых будем говорить. Три темы связаны с ИИ, где с помощью Франции мы стали председателями партнерства по ИИ и вместе должны работать по этому вопросу. В индустрии софтвера, компьютерной промышленности, также должны работать с французами и в атомной энергетике, которая единственная гарантирует надежность снабжения электроэнергией", - заявил Вучич в эфире TV Informer.
"Буду говорить с Макроном о военной промышленности, у него есть вопросы для меня, знаю, что спросит, но не буду об этом говорить, потому что он упоминал об этом на саммите по атомной энергетике в Брюсселе. Надеюсь, что мы в понедельник-вторник завершим договоры и вскоре подпишем по Rafale и возьмем 12 новых самолетов и дальше будем работать над покупкой важного оборудования и техники", - уточнил сербский лидер и добавил, что французские ракеты MICA класса "воздух-земля" практически превращают Rafale в бомбардировщик, а сам истребитель по его словам является "одним из трех сильнейших в мире".
Среди других намеченных тем его разговора с президентом Франции сельское хозяйство, отношения с Приштиной, Советом Европы, ожидаемой резолюции Генеральной ассамблеи ООН о "геноциде" в Сребренице.
В Париже 27 марта прошло заседание политического комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), на котором одобрена заявка Приштины на членство самопровозглашенной республики Косово в организации. Следующим шагом станут ожидаемые 18 апреля пленарные дебаты и голосование в ассамблее в Страсбурге.
Правительство Сербии по поручению Вучича сформировало рабочую группу по вопросу ПАСЕ, готовит письмо странам-членам организации. По его словам, ключевой аргумент по недопущению Приштины в ПАСЕ - нежелание косовоалбанских властей формировать Сообщество сербских общин согласно подписанным в Брюсселе договоренностям.
Вучич ожидает в конце апреля голосования на Генеральной ассамблее ООН по предложенной ФРГ и Руандой резолюции о геноциде в Сребренице в июле 1995 года, запрете на отрицание факта геноцида, что, по его мнению провозглашает сербов "геноцидным народом" и ставит вопрос о легитимности существования Республики Сербской в Боснии и Герцеговине.
Сербский лидер в связи с этим планирует 21 апреля отправиться в Нью-Йорк. Среди государств, на чью поддержку в ООН рассчитывает Вучич, исторически так или иначе связанные с Францией страны: Сенегал, Алжир, Нигер, ЦАР, Эфиопия, Эритрея, Египет, Ангола.