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Время пришло. В США откровенно высказались о вторжениях в другие страны - РИА Новости, 07.04.2024
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06:17 07.04.2024 (обновлено: 07:40 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/vtorzhenie-1938334180.html
Время пришло. В США откровенно высказались о вторжениях в другие страны
Время пришло. В США откровенно высказались о вторжениях в другие страны - РИА Новости, 07.04.2024
Время пришло. В США откровенно высказались о вторжениях в другие страны
Соединенным Штатам необходимо прекратить вести воинственную политику ради расширения своего политического влияния на отдаленные регионы, заявил бывший советник... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T06:17
2024-04-07T07:40
в мире
сша
министерство обороны сша
нато
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Соединенным Штатам необходимо прекратить вести воинственную политику ради расширения своего политического влияния на отдаленные регионы, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X."Нам нужно перестать вторгаться в другие страны и пытаться заставить народы стать похожими на нас", — написал он.Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявлял, что США давно стали "чемпионами" по числу развязанных войн в разных частях мира и нарушениям суверенитета других государств.В Москве также неоднократно отмечали, что США и страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей.
https://ria.ru/20240407/eskalatsiya-1938325749.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, нато
В мире, США, Министерство обороны США, НАТО
Время пришло. В США откровенно высказались о вторжениях в другие страны

Макгрегор: США необходимо перестать вторгаться в другие страны

© Фото : Staff Sgt. Jacob ConnorАмериканские военные
Американские военные - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Фото : Staff Sgt. Jacob Connor
Американские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Соединенным Штатам необходимо прекратить вести воинственную политику ради расширения своего политического влияния на отдаленные регионы, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X.
"Нам нужно перестать вторгаться в другие страны и пытаться заставить народы стать похожими на нас", — написал он.
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Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявлял, что США давно стали "чемпионами" по числу развязанных войн в разных частях мира и нарушениям суверенитета других государств.
В Москве также неоднократно отмечали, что США и страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей.
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