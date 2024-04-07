https://ria.ru/20240407/vtorzhenie-1938334180.html

Время пришло. В США откровенно высказались о вторжениях в другие страны

Время пришло. В США откровенно высказались о вторжениях в другие страны - РИА Новости, 07.04.2024

Время пришло. В США откровенно высказались о вторжениях в другие страны

Соединенным Штатам необходимо прекратить вести воинственную политику ради расширения своего политического влияния на отдаленные регионы, заявил бывший советник... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T06:17

2024-04-07T06:17

2024-04-07T07:40

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Соединенным Штатам необходимо прекратить вести воинственную политику ради расширения своего политического влияния на отдаленные регионы, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети X."Нам нужно перестать вторгаться в другие страны и пытаться заставить народы стать похожими на нас", — написал он.Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявлял, что США давно стали "чемпионами" по числу развязанных войн в разных частях мира и нарушениям суверенитета других государств.В Москве также неоднократно отмечали, что США и страны НАТО ведут агрессивную и экспансионистскую политику в отношении России, стремятся расширить военный блок на восток и разместить свои армии и вооружения у российских рубежей.

https://ria.ru/20240407/eskalatsiya-1938325749.html

https://ria.ru/20240406/byudzhet-1938138202.html

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в мире, сша, министерство обороны сша, нато