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Поставки воды в магазины Оренбургской области увеличили в несколько раз
Поставки воды в магазины Оренбургской области увеличили в несколько раз - РИА Новости, 07.04.2024
Поставки воды в магазины Оренбургской области увеличили в несколько раз
Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз, в целом, Минпромторг РФ держит на контроле ситуацию по оперативному довозу... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T16:04
2024-04-07T16:04
2024-04-07T16:13
оренбургская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз, в целом, Минпромторг РФ держит на контроле ситуацию по оперативному довозу дополнительных объемов продукции в пострадавшие от паводков регионы, говорится в сообщении министерства."Федеральные торговые сети включены в работу по оперативному довозу дополнительных объемов необходимой продукции в пострадавшие от паводков регионы, главным образом в Оренбургскую область. В частности, уже в несколько раз увеличены поставки питьевой воды в магазины области", - отметили в ведомстве."Минпромторг России держит ситуацию на контроле и находится во взаимодействии с крупными торговыми сетями и региональными властями", - добавляется в сообщении.
оренбургская область
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Паводок в Оренбуржье
Паводок в Оренбуржье
2024-04-07T16:04
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оренбургская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), происшествия, видео
Оренбургская область, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Происшествия
Поставки воды в магазины Оренбургской области увеличили в несколько раз
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз, в целом, Минпромторг РФ держит на контроле ситуацию по оперативному довозу дополнительных объемов продукции в пострадавшие от паводков регионы, говорится в сообщении министерства.
2024-04-07T16:04
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PT1M16S
Поставки воды в магазины Оренбургской области увеличили в несколько раз
Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличили в несколько раз
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз, в целом, Минпромторг РФ держит на контроле ситуацию по оперативному довозу дополнительных объемов продукции в пострадавшие от паводков регионы, говорится в сообщении министерства.
"Федеральные торговые сети включены в работу по оперативному довозу дополнительных объемов необходимой продукции в пострадавшие от паводков регионы, главным образом в Оренбургскую область. В частности, уже в несколько раз увеличены поставки питьевой воды в магазины области", - отметили в ведомстве.
"Минпромторг России держит ситуацию на контроле и находится во взаимодействии с крупными торговыми сетями и региональными властями", - добавляется в сообщении.