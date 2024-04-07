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Поставки воды в магазины Оренбургской области увеличили в несколько раз

Поставки воды в магазины Оренбургской области увеличили в несколько раз - РИА Новости, 07.04.2024

Поставки воды в магазины Оренбургской области увеличили в несколько раз

Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз, в целом, Минпромторг РФ держит на контроле ситуацию по оперативному довозу... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T16:04

2024-04-07T16:04

2024-04-07T16:13

оренбургская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз, в целом, Минпромторг РФ держит на контроле ситуацию по оперативному довозу дополнительных объемов продукции в пострадавшие от паводков регионы, говорится в сообщении министерства."Федеральные торговые сети включены в работу по оперативному довозу дополнительных объемов необходимой продукции в пострадавшие от паводков регионы, главным образом в Оренбургскую область. В частности, уже в несколько раз увеличены поставки питьевой воды в магазины области", - отметили в ведомстве."Минпромторг России держит ситуацию на контроле и находится во взаимодействии с крупными торговыми сетями и региональными властями", - добавляется в сообщении.

оренбургская область

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Паводок в Оренбуржье Паводок в Оренбуржье 2024-04-07T16:04 true PT1M16S

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оренбургская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), происшествия, видео