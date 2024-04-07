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Поставки воды в магазины Оренбургской области увеличили в несколько раз - РИА Новости, 07.04.2024
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16:04 07.04.2024 (обновлено: 16:13 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/voda-1938408107.html
Поставки воды в магазины Оренбургской области увеличили в несколько раз
Поставки воды в магазины Оренбургской области увеличили в несколько раз - РИА Новости, 07.04.2024
Поставки воды в магазины Оренбургской области увеличили в несколько раз
Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз, в целом, Минпромторг РФ держит на контроле ситуацию по оперативному довозу... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T16:04
2024-04-07T16:13
оренбургская область
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз, в целом, Минпромторг РФ держит на контроле ситуацию по оперативному довозу дополнительных объемов продукции в пострадавшие от паводков регионы, говорится в сообщении министерства."Федеральные торговые сети включены в работу по оперативному довозу дополнительных объемов необходимой продукции в пострадавшие от паводков регионы, главным образом в Оренбургскую область. В частности, уже в несколько раз увеличены поставки питьевой воды в магазины области", - отметили в ведомстве."Минпромторг России держит ситуацию на контроле и находится во взаимодействии с крупными торговыми сетями и региональными властями", - добавляется в сообщении.
оренбургская область
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Паводок в Оренбуржье
Паводок в Оренбуржье
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оренбургская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), происшествия, видео
Оренбургская область, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Происшествия
Поставки воды в магазины Оренбургской области увеличили в несколько раз
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз, в целом, Минпромторг РФ держит на контроле ситуацию по оперативному довозу дополнительных объемов продукции в пострадавшие от паводков регионы, говорится в сообщении министерства.
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Поставки воды в магазины Оренбургской области увеличили в несколько раз

Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличили в несколько раз

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Поставки питьевой воды в магазины Оренбургской области увеличены в несколько раз, в целом, Минпромторг РФ держит на контроле ситуацию по оперативному довозу дополнительных объемов продукции в пострадавшие от паводков регионы, говорится в сообщении министерства.
"Федеральные торговые сети включены в работу по оперативному довозу дополнительных объемов необходимой продукции в пострадавшие от паводков регионы, главным образом в Оренбургскую область. В частности, уже в несколько раз увеличены поставки питьевой воды в магазины области", - отметили в ведомстве.
"Минпромторг России держит ситуацию на контроле и находится во взаимодействии с крупными торговыми сетями и региональными властями", - добавляется в сообщении.
 
Оренбургская областьМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Происшествия
 
 
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