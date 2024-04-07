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Володин предложил ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним - РИА Новости, 07.04.2024
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09:30 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/veypy-1938346098.html
Володин предложил ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним
Володин предложил ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним - РИА Новости, 07.04.2024
Володин предложил ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним
Председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале предложил ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним, предложив приостанавливать работу... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T09:30
2024-04-07T09:30
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале предложил ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним, предложив приостанавливать работу таких торговых точек и увеличить штраф за нарушение закона. Ранее Володин уже напоминал, что с 1 апреля 2024 года устанавливается административная ответственность за нарушение требований к обороту или производству табачных изделий и вейпов. За продажу таких товаров без маркировки или несовершеннолетнему - штраф может достичь 1 миллиона рублей с конфискацией продукции. "Соблюдение полного запрета на продажу несовершеннолетним вейпов — крайне важный вопрос, от него зависит здоровье наших детей. В этой связи правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, например, в виде приостановления работы торговой точки, а также увеличить штрафы за нарушение закона до размеров, которые побудят не продавать вейпы несовершеннолетним", - написал Володин. Первого июня 2023 года в России вступил в силу закон, запрещающий продажу вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина), а также расходников к ним несовершеннолетним. Депутаты Госдумы изначально хотели запретить также продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками, но в финальной версии принятого закона указывается, что кабмин сможет создать "перечень веществ и добавок", при добавлении которых продажа вейпов станет невозможной.
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общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин предложил ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним

Володин предложил приостанавливать работу торговых точек за продажу вейпов детям

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкУказатель с надписью "Табак. 18 метров. Vape"
Указатель с надписью Табак. 18 метров. Vape - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Указатель с надписью "Табак. 18 метров. Vape". Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале предложил ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним, предложив приостанавливать работу таких торговых точек и увеличить штраф за нарушение закона.
Ранее Володин уже напоминал, что с 1 апреля 2024 года устанавливается административная ответственность за нарушение требований к обороту или производству табачных изделий и вейпов. За продажу таких товаров без маркировки или несовершеннолетнему - штраф может достичь 1 миллиона рублей с конфискацией продукции.
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"Соблюдение полного запрета на продажу несовершеннолетним вейпов — крайне важный вопрос, от него зависит здоровье наших детей. В этой связи правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, например, в виде приостановления работы торговой точки, а также увеличить штрафы за нарушение закона до размеров, которые побудят не продавать вейпы несовершеннолетним", - написал Володин.
Первого июня 2023 года в России вступил в силу закон, запрещающий продажу вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина), а также расходников к ним несовершеннолетним. Депутаты Госдумы изначально хотели запретить также продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками, но в финальной версии принятого закона указывается, что кабмин сможет создать "перечень веществ и добавок", при добавлении которых продажа вейпов станет невозможной.
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