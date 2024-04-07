https://ria.ru/20240407/veypy-1938346098.html

Володин предложил ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним

Володин предложил ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним - РИА Новости, 07.04.2024

Володин предложил ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале предложил ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним, предложив приостанавливать работу... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T09:30

2024-04-07T09:30

2024-04-07T09:30

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале предложил ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним, предложив приостанавливать работу таких торговых точек и увеличить штраф за нарушение закона. Ранее Володин уже напоминал, что с 1 апреля 2024 года устанавливается административная ответственность за нарушение требований к обороту или производству табачных изделий и вейпов. За продажу таких товаров без маркировки или несовершеннолетнему - штраф может достичь 1 миллиона рублей с конфискацией продукции. "Соблюдение полного запрета на продажу несовершеннолетним вейпов — крайне важный вопрос, от него зависит здоровье наших детей. В этой связи правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, например, в виде приостановления работы торговой точки, а также увеличить штрафы за нарушение закона до размеров, которые побудят не продавать вейпы несовершеннолетним", - написал Володин. Первого июня 2023 года в России вступил в силу закон, запрещающий продажу вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина), а также расходников к ним несовершеннолетним. Депутаты Госдумы изначально хотели запретить также продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками, но в финальной версии принятого закона указывается, что кабмин сможет создать "перечень веществ и добавок", при добавлении которых продажа вейпов станет невозможной.

https://ria.ru/20231130/kurenie-1600509975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф