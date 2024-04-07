Володин предложил ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним
Володин предложил приостанавливать работу торговых точек за продажу вейпов детям
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкУказатель с надписью "Табак. 18 метров. Vape"
Указатель с надписью "Табак. 18 метров. Vape". Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале предложил ужесточить наказание за продажу вейпов несовершеннолетним, предложив приостанавливать работу таких торговых точек и увеличить штраф за нарушение закона.
Ранее Володин уже напоминал, что с 1 апреля 2024 года устанавливается административная ответственность за нарушение требований к обороту или производству табачных изделий и вейпов. За продажу таких товаров без маркировки или несовершеннолетнему - штраф может достичь 1 миллиона рублей с конфискацией продукции.
Дым в глаза: вред курения и его последствия для организма человека
30 ноября 2023, 12:56
"Соблюдение полного запрета на продажу несовершеннолетним вейпов — крайне важный вопрос, от него зависит здоровье наших детей. В этой связи правильно будет ввести более эффективное наказание для безответственных предпринимателей, например, в виде приостановления работы торговой точки, а также увеличить штрафы за нарушение закона до размеров, которые побудят не продавать вейпы несовершеннолетним", - написал Володин.
Первого июня 2023 года в России вступил в силу закон, запрещающий продажу вейпов и электронных сигарет (в том числе без никотина), а также расходников к ним несовершеннолетним. Депутаты Госдумы изначально хотели запретить также продажу жидкостей для вейпов с ароматизаторами и добавками, но в финальной версии принятого закона указывается, что кабмин сможет создать "перечень веществ и добавок", при добавлении которых продажа вейпов станет невозможной.
Российские ученые поняли, что вейпинг делает с легкими
22 ноября 2023, 09:00