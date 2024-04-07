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В Минобороны Британии заявили о неготовности к возможной войне - РИА Новости, 07.04.2024
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01:57 07.04.2024 (обновлено: 02:54 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/velikobritaniya-1938326331.html
В Минобороны Британии заявили о неготовности к возможной войне
В Минобороны Британии заявили о неготовности к возможной войне - РИА Новости, 07.04.2024
В Минобороны Британии заявили о неготовности к возможной войне
Великобритания не готова к возможной войне, некоторые члены британского кабмина, вероятно, даже не знают, где находится бункер, такое мнение выразил замминистра РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T01:57
2024-04-07T02:54
россия
великобритания
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Великобритания не готова к возможной войне, некоторые члены британского кабмина, вероятно, даже не знают, где находится бункер, такое мнение выразил замминистра обороны Джеймс Хиппи в своей статье для газеты Telegraph. По словам Хиппи, он не считает, что мир находится на пороге третьей мировой войны, однако разделяет позицию министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о том, что мир вошел в предвоенный период. "Когда я был министром вооруженных сил, я встречался с министром гражданской обороны Швеции, и в его стране гражданам выдают брошюру, в которой объясняется, что делать во время войны, в том числе какие запасы провизии они должны иметь на всякий случай. Он дал мне копию этой брошюры, и впоследствии я держал ее на своем столе. Она служит суровым напоминанием о том, что война - это дело всей страны, и, честно говоря, мы в Великобритании очень сильно отстаем", - написал Хиппи. По его словам, для того, чтобы приготовиться к войне, требуется много времени. "В некоторых частях правительства, я подозреваю, об этом не думали с тех времен, когда я учился в начальной школе", - подчеркнул политик. По словам Хиппи, в ходе войны важна работа не только минобороны, но и других ведомств, поэтому у британских министров на случай военных действий есть "рабочий стол и кровать в бункере". Он отметил, что тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес настойчиво добивался проведения учений для всех членов правительства, чтобы те спустились в бункер и увидели, "какими будут условия их работы во время войны". Однако, как признался Хиппи, в учениях приняли участие только представители минобороны и старшие офицеры. "Подозреваю, что есть немало министров-членов кабинета, которые даже не знают, где находится их стол или кровать в бункере. Возможно даже, что один или два вовсе не знают, где находится бункер", - написал Хиппи. В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте НАТО и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html
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россия, великобритания, москва, грант шэппс, бен уоллес, нато, в мире
Россия, Великобритания, Москва, Грант Шэппс, Бен Уоллес, НАТО, В мире
В Минобороны Британии заявили о неготовности к возможной войне

Замглавы МО Джеймс Хиппи заявил о неготовности Британии к возможной войне

© Flickr / Royal Navy Media ArchiveВоеннослужащие вооруженных сил Соединенного королевства
Военнослужащие вооруженных сил Соединенного королевства - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© Flickr / Royal Navy Media Archive
Военнослужащие вооруженных сил Соединенного королевства. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Великобритания не готова к возможной войне, некоторые члены британского кабмина, вероятно, даже не знают, где находится бункер, такое мнение выразил замминистра обороны Джеймс Хиппи в своей статье для газеты Telegraph.
По словам Хиппи, он не считает, что мир находится на пороге третьей мировой войны, однако разделяет позицию министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о том, что мир вошел в предвоенный период.
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"Когда я был министром вооруженных сил, я встречался с министром гражданской обороны Швеции, и в его стране гражданам выдают брошюру, в которой объясняется, что делать во время войны, в том числе какие запасы провизии они должны иметь на всякий случай. Он дал мне копию этой брошюры, и впоследствии я держал ее на своем столе. Она служит суровым напоминанием о том, что война - это дело всей страны, и, честно говоря, мы в Великобритании очень сильно отстаем", - написал Хиппи.
По его словам, для того, чтобы приготовиться к войне, требуется много времени. "В некоторых частях правительства, я подозреваю, об этом не думали с тех времен, когда я учился в начальной школе", - подчеркнул политик.
По словам Хиппи, в ходе войны важна работа не только минобороны, но и других ведомств, поэтому у британских министров на случай военных действий есть "рабочий стол и кровать в бункере". Он отметил, что тогдашний министр обороны Великобритании Бен Уоллес настойчиво добивался проведения учений для всех членов правительства, чтобы те спустились в бункер и увидели, "какими будут условия их работы во время войны". Однако, как признался Хиппи, в учениях приняли участие только представители минобороны и старшие офицеры.
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"Подозреваю, что есть немало министров-членов кабинета, которые даже не знают, где находится их стол или кровать в бункере. Возможно даже, что один или два вовсе не знают, где находится бункер", - написал Хиппи.
В последнее время на Западе все чаще звучат идеи о прямом вооружённом конфликте НАТО и РФ. В Кремле неоднократно отмечали, что РФ не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов. Кроме того, в последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность альянса у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В МИД РФ заявляли, что Россия остается открытой к диалогу с альянсом, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
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