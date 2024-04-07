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Власти назвали общий ущерб от паводка в Оренбургской области

Власти назвали общий ущерб от паводка в Оренбургской области - РИА Новости, 07.04.2024

Власти назвали общий ущерб от паводка в Оренбургской области

Общий ущерб от паводка в Оренбуржье составит порядка 21 миллиарда рублей, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T13:57

2024-04-07T13:57

2024-04-07T14:05

оренбургская область

прорыв дамбы в орске

происшествия

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Общий ущерб от паводка в Оренбуржье составит порядка 21 миллиарда рублей, сообщает региональное правительство."Предложение о введении в регионе ЧС федерального уровня внесено федеральным Минстроем, его поддержали Минсельхоз РФ, Минприроды России и федеральный Минтранс ввиду масштаба бедствия: по оперативной оценке, общий ущерб от паводка составит порядка 21 миллиарда рублей", - говорится в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

оренбургская область

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2024

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оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия