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Власти назвали общий ущерб от паводка в Оренбургской области
Власти назвали общий ущерб от паводка в Оренбургской области - РИА Новости, 07.04.2024
Власти назвали общий ущерб от паводка в Оренбургской области
Общий ущерб от паводка в Оренбуржье составит порядка 21 миллиарда рублей, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:57
2024-04-07T13:57
2024-04-07T14:05
оренбургская область
прорыв дамбы в орске
происшествия
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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Общий ущерб от паводка в Оренбуржье составит порядка 21 миллиарда рублей, сообщает региональное правительство."Предложение о введении в регионе ЧС федерального уровня внесено федеральным Минстроем, его поддержали Минсельхоз РФ, Минприроды России и федеральный Минтранс ввиду масштаба бедствия: по оперативной оценке, общий ущерб от паводка составит порядка 21 миллиарда рублей", - говорится в Telegram-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.
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оренбургская область, прорыв дамбы в орске, происшествия
Оренбургская область, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия
Власти назвали общий ущерб от паводка в Оренбургской области
Общий ущерб от паводка в Оренбургской области составит порядка 21 млрд рублей