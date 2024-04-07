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Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров - РИА Новости, 07.04.2024
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20:30 07.04.2024 (обновлено: 21:20 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/ural-1938448045.html
Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров
Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров - РИА Новости, 07.04.2024
Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров
Уровень реки Урал в Оренбурге к вечеру воскресенья вырос на девять сантиметров, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T20:30
2024-04-07T21:20
оренбург
прорыв дамбы в орске
происшествия
александр куренков (мчс)
владимир колокольцев
владимир путин
оренбургская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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УФА, 7 апр — РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбурге к вечеру воскресенья вырос на девять сантиметров, сообщила мэрия города в Telegram-канале."По информации оренбургского гидрометцентра, на вечер 7 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 864 см. Опасный уровень — 930 см. Неблагоприятное значение уже пройдено — 760 см. Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 765 сантиметров", — говорится в заявлении.В субботу, 6 апреля, уровень Урала составлял 855 сантиметров. Тогда же местные власти предупредили, что вода продолжит прибывать.Паводок в Оренбургской областиВ пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.Как указали в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Там Урал прибавил 28 сантиметров за сутки, власти эвакуировали уже как минимум 428 человек. Мэр города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, эвакуировали более четырех тысяч жителей региона.Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го.Утром в воскресенье в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий и принимать меры из-за возможных подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, он поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха
Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха
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Эвакуация жителей затопленных районов Орска на самосвалах и КамАЗах
Жителей затопленных районов Орска эвакуируют на самосвалах и "Камазах", передает корреспондент РИА Новости, который работает в зоне паводка
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оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия, александр куренков (мчс), владимир колокольцев, владимир путин, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Оренбург, Прорыв дамбы в Орске, Происшествия, Александр Куренков (МЧС), Владимир Колокольцев, Владимир Путин, Оренбургская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров

Мэрия Оренбурга: уровень реки Урал достиг 864 сантиметров

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗатопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске
Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Затопленная из-за прорыва дамбы улица в Орске
Читать ria.ru в
УФА, 7 апр — РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбурге к вечеру воскресенья вырос на девять сантиметров, сообщила мэрия города в Telegram-канале.
"По информации оренбургского гидрометцентра, на вечер 7 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 864 см. Опасный уровень — 930 см. Неблагоприятное значение уже пройдено — 760 см. Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 765 сантиметров", — говорится в заявлении.
ЧС федерального масштаба. Обстановка в Орске после прорыва дамбы
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанк

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

© РИА Новости / РИА Новости
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1 из 12
© МЧС России

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

Последствия прорыва дамбы в Орске Оренбургской области

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

© МЧС России
2 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

Пункт временного размещения в школе №11 в Орске

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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3 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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4 из 12
© Фото : МЧС России/Telegram

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

Сотрудники МЧС РФ и коммунальных служб на месте подтопления после прорыва дамбы в микрорайоне Старый город в Орске

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

© Фото : МЧС России/Telegram
5 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

Спасатели на лодке в городе Орске, частично подтопленном после прорыва дамбы

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

© РИА Новости
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6 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

Волонтеры достали лодку, чтобы эвакуировать жителей Орска из затопленных после прорыва дамбы районов

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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7 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

Место прорыва насыпной дамбы в Орске

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

© РИА Новости
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8 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Жителей эвакуируют из затопленных после прорыва дамбы районов города Орска

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
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9 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

Пункт временного размещения в школе №11 в Орске

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

Город Орск, частично подтопленный после прорыва дамбы

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Сергей Никифоров | Перейти в медиабанк

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

Прорыв дамбы в Орске

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12

В городе Орске в Оренбургской области 5 апреля прорвало дамбу на реке Урал, часть города затопило.

© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 12

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер назвал паводок 2024 года самым мощным за всю историю наблюдений.

© МЧС России
2 из 12

Для жителей, эвакуированных из затопленных районов, организовали 12 пунктов временного размещения.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
3 из 12

Власти призывают людей эвакуироваться, не дожидаясь, пока вода достигнет их домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
4 из 12

Более 700 спасателей МЧС помогают жителям Орска в круглосуточном режиме.

© Фото : МЧС России/Telegram
5 из 12

Для эвакуации из затопленных районов используют лодки, самосвалы, КамАЗы, внедорожники.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 12

Вместе со спасателями работают волонтеры. Они помогают выбраться из затопленных домов людям и их питомцам.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
7 из 12

В месте прорыва дамбы в Орске уровень реки Урал превысил ее проектный уровень на четыре метра.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 12

Глава МЧС Куренков объявил паводок в Оренбургской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
9 из 12

Все пострадавшие от прорыва дамбы жители Орска получат выплаты в 20 тысяч рублей и до ста тысяч рублей при утрате имущества.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
10 из 12

Вода подмыла все улицы поселков, превратив их в сплошные реки, большинство приусадебных участков также находится под водой.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 12

В некоторых районах Орска вода практически поднялась до уровня вторых этажей частных домов.

© РИА Новости / Сергей Никифоров
Перейти в медиабанк
12 из 12
В субботу, 6 апреля, уровень Урала составлял 855 сантиметров. Тогда же местные власти предупредили, что вода продолжит прибывать.

Паводок в Оренбургской области

В пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.
Как указали в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".
Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Там Урал прибавил 28 сантиметров за сутки, власти эвакуировали уже как минимум 428 человек. Мэр города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.
Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, эвакуировали более четырех тысяч жителей региона.
Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го.
Утром в воскресенье в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.
Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий и принимать меры из-за возможных подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, он поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
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Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуацияПосмотреть
 
ОренбургПрорыв дамбы в ОрскеПроисшествияАлександр Куренков (МЧС)Владимир КолокольцевВладимир ПутинОренбургская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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