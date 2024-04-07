https://ria.ru/20240407/ural-1938448045.html

Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров

Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров - РИА Новости, 07.04.2024

Уровень реки Урал в Оренбурге увеличился почти на десять сантиметров

Уровень реки Урал в Оренбурге к вечеру воскресенья вырос на девять сантиметров, сообщила мэрия города в Telegram-канале. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T20:30

2024-04-07T20:30

2024-04-07T21:20

оренбург

прорыв дамбы в орске

происшествия

александр куренков (мчс)

владимир колокольцев

владимир путин

оренбургская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938449896_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0e594d333adcf952d2886e49769591b1.jpg

УФА, 7 апр — РИА Новости. Уровень реки Урал в Оренбурге к вечеру воскресенья вырос на девять сантиметров, сообщила мэрия города в Telegram-канале."По информации оренбургского гидрометцентра, на вечер 7 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг отметки 864 см. Опасный уровень — 930 см. Неблагоприятное значение уже пройдено — 760 см. Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 765 сантиметров", — говорится в заявлении.В субботу, 6 апреля, уровень Урала составлял 855 сантиметров. Тогда же местные власти предупредили, что вода продолжит прибывать.Паводок в Оренбургской областиВ пятницу в Орске прорвало дамбу на реке Урал, часть города оказалась в зоне затопления. В мэрии сообщили о четырех погибших, их смерти не связаны с паводковой ситуацией.Как указали в прокуратуре, ЧП произошло из-за несвоевременно принятых мер по содержанию гидротехнического сооружения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" и "Халатность".Ситуация ухудшается и в Оренбурге. Там Урал прибавил 28 сантиметров за сутки, власти эвакуировали уже как минимум 428 человек. Мэр города Сергей Салмин потребовал от жителей подтопленных районов уехать добровольно, в противном случае их начнут вывозить при участии полиции.Всего половодье охватило 27 муниципальных образований, эвакуировали более четырех тысяч жителей региона.Правительство Оренбургской области заявило, что пик паводка ожидается 10 апреля, а стабилизация ситуации — после 20-го.Утром в воскресенье в регион прибыл глава МЧС Александр Куренков. По его словам, наиболее сложная обстановка складывается в Орске — в Ленинском районе и Старом городе. Об этом он доложил президенту Владимиру Путину.Глава государства также призвал своевременно прогнозировать развитие событий и принимать меры из-за возможных подтоплений в Курганской и Тюменской областях. Кроме того, он поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву следить за соблюдением правопорядка в зоне паводков.

оренбург

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия прорыва дамбы в Орске. Кадры с воздуха Последствия прорыва дамбы в Орске. Видео с воздуха 2024-04-07T20:30 true PT2M36S

Эвакуация жителей затопленных районов Орска на самосвалах и КамАЗах Жителей затопленных районов Орска эвакуируют на самосвалах и "Камазах", передает корреспондент РИА Новости, который работает в зоне паводка 2024-04-07T20:30 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

оренбург, прорыв дамбы в орске, происшествия, александр куренков (мчс), владимир колокольцев, владимир путин, оренбургская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)