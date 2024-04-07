https://ria.ru/20240407/ukraina-1938459676.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге - РИА Новости, 07.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Кривом Роге

Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T21:50

2024-04-07T21:50

2024-04-07T21:50

специальная военная операция на украине

кривой рог

днепропетровская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Взрыв прогремел в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина. "В Кривом Роге сообщают о взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале РБК-Украина. С 20.43 (совпадает с мск) в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240406/zelenskiy-1938299656.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

кривой рог

днепропетровская область

россия

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кривой рог, днепропетровская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире