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"Уже отправили". В США отреагировали на действия Польши на Украине - РИА Новости, 07.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:01 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938441780.html
"Уже отправили". В США отреагировали на действия Польши на Украине
"Уже отправили". В США отреагировали на действия Польши на Украине - РИА Новости, 07.04.2024
"Уже отправили". В США отреагировали на действия Польши на Украине
Польские войска уже фактически находятся на Украине из-за большого количества наемников в рядах ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T20:01
2024-04-07T20:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
франция
эммануэль макрон
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Польские войска уже фактически находятся на Украине из-за большого количества наемников в рядах ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Они уже отправили войска, я имею в виду, что у них самое большое количество наемников, воюющих на стороне Украины", — отметил он, отвечая на вопрос о возможной отправке Варшавой военных в соседнюю восточноевропейскую страну.По мнению эксперта, это связано с иррациональной ненавистью в республике к России из-за исторического прошлого и религии.Ранее в середине марта президент Польши Анджей Дуда в интервью Bloomberg заявил, что Запад должен поставлять вооружения и деньги Украине, а не войска. Он отметил, что если конфликт продолжится, и страны отправят военные контингенты в эту страну, то цена за достижение мира окажется действительно очень высокой.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как внутри страны, так и со стороны своих союзников по НАТО, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Франции "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938433059.html
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938399711.html
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в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), анджей дуда, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Анджей Дуда, НАТО
"Уже отправили". В США отреагировали на действия Польши на Украине

Джонсон: польские войска фактически уже находятся на Украине

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Польские войска уже фактически находятся на Украине из-за большого количества наемников в рядах ВСУ, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Они уже отправили войска, я имею в виду, что у них самое большое количество наемников, воюющих на стороне Украины", — отметил он, отвечая на вопрос о возможной отправке Варшавой военных в соседнюю восточноевропейскую страну.
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По мнению эксперта, это связано с иррациональной ненавистью в республике к России из-за исторического прошлого и религии.
Ранее в середине марта президент Польши Анджей Дуда в интервью Bloomberg заявил, что Запад должен поставлять вооружения и деньги Украине, а не войска. Он отметил, что если конфликт продолжится, и страны отправят военные контингенты в эту страну, то цена за достижение мира окажется действительно очень высокой.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
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Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как внутри страны, так и со стороны своих союзников по НАТО, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Франции "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронВооруженные силы УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Анджей ДудаНАТО
 
 
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