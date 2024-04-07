https://ria.ru/20240407/ukraina-1938433654.html
Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 07.04.2024
Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T19:16
2024-04-07T19:16
2024-04-07T19:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. В своем Telegram-канале он написал, что в Никопольском районе "повреждены… экскаватор и инфраструктурный объект". О каком объекте идет речь, он не уточнил.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
днепропетровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область
Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры
Лысак: под Днепропетровском получил повреждения объект инфраструктуры