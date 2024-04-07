https://ria.ru/20240407/ukraina-1938433654.html

Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры - РИА Новости, 07.04.2024

Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T19:16

2024-04-07T19:16

2024-04-07T19:18

специальная военная операция на украине

в мире

украина

днепропетровская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Объект инфраструктуры поврежден в Днепропетровской области Украины, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак. В своем Telegram-канале он написал, что в Никопольском районе "повреждены… экскаватор и инфраструктурный объект". О каком объекте идет речь, он не уточнил.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

днепропетровская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, днепропетровская область