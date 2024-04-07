https://ria.ru/20240407/ukraina-1938427018.html

Буданов признал, что Крымский мост хорошо защищен

Буданов признал, что Крымский мост хорошо защищен - РИА Новости, 07.04.2024

Буданов признал, что Крымский мост хорошо защищен

Крымский мост "хорошо защищен", заявил глава военной разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ARD. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T18:12

2024-04-07T18:12

2024-04-07T21:40

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Крымский мост "хорошо защищен", заявил глава военной разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ARD."Мост (Крымский. — Прим. ред.) хорошо защищен, но все работают над этой проблемой", — сказал он в ответ на вопрос журналиста, почему сооружение до сих пор стоит, если это одна из целей Киева.Украинские военные 17 июля атаковали Крымский мост двумя морскими дронами. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Глава СБУ Малюк в июле прошлого года заявил, что за этим стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.С 10 октября 2022 года российская армия начала регулярно наносить удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240401/ukraina-1937061844.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, киев, украина, владимир путин, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)