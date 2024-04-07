Рейтинг@Mail.ru
Буданов признал, что Крымский мост хорошо защищен - РИА Новости, 07.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:12 07.04.2024 (обновлено: 21:40 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938427018.html
Буданов признал, что Крымский мост хорошо защищен
Буданов признал, что Крымский мост хорошо защищен - РИА Новости, 07.04.2024
Буданов признал, что Крымский мост хорошо защищен
Крымский мост "хорошо защищен", заявил глава военной разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ARD. РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T18:12
2024-04-07T21:40
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
украина
владимир путин
служба безопасности украины
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878431091_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8daca6e1a6efdd705afa560adae035b3.jpg
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Крымский мост "хорошо защищен", заявил глава военной разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ARD."Мост (Крымский. — Прим. ред.) хорошо защищен, но все работают над этой проблемой", — сказал он в ответ на вопрос журналиста, почему сооружение до сих пор стоит, если это одна из целей Киева.Украинские военные 17 июля атаковали Крымский мост двумя морскими дронами. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт.Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Глава СБУ Малюк в июле прошлого года заявил, что за этим стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.С 10 октября 2022 года российская армия начала регулярно наносить удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
https://ria.ru/20240401/ukraina-1937061844.html
https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878431091_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_34d06c462e8cd619f0091edc691fd1e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, владимир путин, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, Украина, Владимир Путин, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
Буданов признал, что Крымский мост хорошо защищен

Буданов: Крымский мост хорошо защищен, поэтому Киев не может его уничтожить

© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныКирилл Буданов
Кирилл Буданов
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Крымский мост "хорошо защищен", заявил глава военной разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ARD.
"Мост (Крымский. — Прим. ред.) хорошо защищен, но все работают над этой проблемой", — сказал он в ответ на вопрос журналиста, почему сооружение до сих пор стоит, если это одна из целей Киева.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Сенатор прокомментировал угрозы Буданова по новой ж/д в Крым
1 апреля, 11:54
Украинские военные 17 июля атаковали Крымский мост двумя морскими дронами. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 25.03.2024
Киевский халифат открыл массовый террор против России
25 марта, 08:00
Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Глава СБУ Малюк в июле прошлого года заявил, что за этим стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.
С 10 октября 2022 года российская армия начала регулярно наносить удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевУкраинаВладимир ПутинСлужба безопасности УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала