Буданов признал, что Крымский мост хорошо защищен
Буданов: Крымский мост хорошо защищен, поэтому Киев не может его уничтожить
© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныКирилл Буданов
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Кирилл Буданов. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Крымский мост "хорошо защищен", заявил глава военной разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью ARD.
"Мост (Крымский. — Прим. ред.) хорошо защищен, но все работают над этой проблемой", — сказал он в ответ на вопрос журналиста, почему сооружение до сих пор стоит, если это одна из целей Киева.
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Украинские военные 17 июля атаковали Крымский мост двумя морскими дронами. Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". СБУ в сообщении в своем Telegram-канале фактически признала ответственность за теракт.
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Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Глава СБУ Малюк в июле прошлого года заявил, что за этим стоят сотрудники возглавляемого им ведомства.
С 10 октября 2022 года российская армия начала регулярно наносить удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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