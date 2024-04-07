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"Прямо сейчас". Планы западных стран по Украине вызвали ужас в США - РИА Новости, 07.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:09 07.04.2024 (обновлено: 17:37 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938418629.html
"Прямо сейчас". Планы западных стран по Украине вызвали ужас в США
"Прямо сейчас". Планы западных стран по Украине вызвали ужас в США - РИА Новости, 07.04.2024
"Прямо сейчас". Планы западных стран по Украине вызвали ужас в США
Франция и другие западные страны, желающие отправить своих военных на Украину, не должны втягивать в это НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T17:09
2024-04-07T17:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
балтия
эммануэль макрон
рэй макговерн
нато
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Франция и другие западные страны, желающие отправить своих военных на Украину, не должны втягивать в это НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Если две тысячи французских военных отправят на Украину, то &lt;…&gt; они умрут, а что произойдет дальше? Натовские войска. &lt;…&gt; Дайте понять, что если французы призывают к поддержке НАТО — в одностороннем порядке или, возможно, с некоторыми странами Балтии, может быть, даже с Польшей, — что это не вопрос НАТО, что вы не собираетесь использовать силы НАТО, вы даже не думаете о применении ядерного оружия НАТО. Пожалуйста, проясните это прямо сейчас, прежде чем это произойдет", — призвал он.По мнению эксперта, сейчас были попытки пояснить появившиеся предложения по поддержке киевского режима, но французы и другие страны активно рассматривают возможность отправки военных. Он пояснил, что таким образом они пытаются избежать поражения на Украине, которое поставит под угрозу их собственные электоральные перспективы.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как внутри страны, так и со стороны своих союзников по НАТО, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Франции "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938399711.html
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в мире, украина, франция, балтия, эммануэль макрон, рэй макговерн, нато, центральное разведывательное управление (цру)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Балтия, Эммануэль Макрон, Рэй Макговерн, НАТО, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
"Прямо сейчас". Планы западных стран по Украине вызвали ужас в США

Макговерн: Франция не должна втягивать НАТО в конфликт на Украине

© AP Photo / Vadim GhirdaФранцузские военные во время учений
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Французские военные во время учений. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Франция и другие западные страны, желающие отправить своих военных на Украину, не должны втягивать в это НАТО, заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Dialogue works.
"Если две тысячи французских военных отправят на Украину, то <…> они умрут, а что произойдет дальше? Натовские войска. <…> Дайте понять, что если французы призывают к поддержке НАТО — в одностороннем порядке или, возможно, с некоторыми странами Балтии, может быть, даже с Польшей, — что это не вопрос НАТО, что вы не собираетесь использовать силы НАТО, вы даже не думаете о применении ядерного оружия НАТО. Пожалуйста, проясните это прямо сейчас, прежде чем это произойдет", — призвал он.
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По мнению эксперта, сейчас были попытки пояснить появившиеся предложения по поддержке киевского режима, но французы и другие страны активно рассматривают возможность отправки военных. Он пояснил, что таким образом они пытаются избежать поражения на Украине, которое поставит под угрозу их собственные электоральные перспективы.
В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как внутри страны, так и со стороны своих союзников по НАТО, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Франции "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияБалтияЭммануэль МакронРэй МакговернНАТОЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
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