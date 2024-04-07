В Госдуме отреагировали на готовность Зеленского получать помощь в кредит
Депутат Чепа: помощь Украине от Запада в кредит только затянет боевые действия
Здание Государственной Думы. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Помощь Киеву от Запада в кредит только затянет боевые действия, заявил в комментарии "Ленте.ру" депутат Госдумы Алексей Чепа.
"Поставки оружия, поставки техники на Украину только задерживают по срокам исход ситуации, и это все понимают. Поэтому лозунг "биться до последнего украинца" в интересах США", — сказал он.
"Поставки оружия, поставки техники на Украину только задерживают по срокам исход ситуации, и это все понимают. Поэтому лозунг "биться до последнего украинца" в интересах США", — сказал он.
Депутат добавил, что Вашингтон не оставляет попыток истощить Россию, но у него ничего не получается.
По его мнению, Зеленский как приспешник политики Запада выполняет их задачи, и больше ничего.
Ранее Зеленский заявил, что Украина готова получить помощь от США в кредит.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о предоставлении еще 60 миллиардов долларов Киеву. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.
Бывший американский президент Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.
По его мнению, Зеленский как приспешник политики Запада выполняет их задачи, и больше ничего.
Ранее Зеленский заявил, что Украина готова получить помощь от США в кредит.
Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о предоставлении еще 60 миллиардов долларов Киеву. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.
Бывший американский президент Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.