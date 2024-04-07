https://ria.ru/20240407/ukraina-1938409225.html

В Госдуме отреагировали на готовность Зеленского получать помощь в кредит

В Госдуме отреагировали на готовность Зеленского получать помощь в кредит - РИА Новости, 07.04.2024

В Госдуме отреагировали на готовность Зеленского получать помощь в кредит

Помощь Киеву от Запада в кредит только затянет боевые действия, заявил в комментарии "Ленте.ру" депутат Госдумы Алексей Чепа. "Поставки оружия, поставки техники РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T16:09

2024-04-07T16:09

2024-04-07T16:11

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Помощь Киеву от Запада в кредит только затянет боевые действия, заявил в комментарии "Ленте.ру" депутат Госдумы Алексей Чепа. "Поставки оружия, поставки техники на Украину только задерживают по срокам исход ситуации, и это все понимают. Поэтому лозунг "биться до последнего украинца" в интересах США", — сказал он. Депутат добавил, что Вашингтон не оставляет попыток истощить Россию, но у него ничего не получается. По его мнению, Зеленский как приспешник политики Запада выполняет их задачи, и больше ничего.Ранее Зеленский заявил, что Украина готова получить помощь от США в кредит. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о предоставлении еще 60 миллиардов долларов Киеву. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов. Бывший американский президент Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938398740.html

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938383194.html

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