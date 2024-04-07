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В Госдуме отреагировали на готовность Зеленского получать помощь в кредит - РИА Новости, 07.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:09 07.04.2024 (обновлено: 16:11 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938409225.html
В Госдуме отреагировали на готовность Зеленского получать помощь в кредит
В Госдуме отреагировали на готовность Зеленского получать помощь в кредит - РИА Новости, 07.04.2024
В Госдуме отреагировали на готовность Зеленского получать помощь в кредит
Помощь Киеву от Запада в кредит только затянет боевые действия, заявил в комментарии "Ленте.ру" депутат Госдумы Алексей Чепа. "Поставки оружия, поставки техники РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T16:09
2024-04-07T16:11
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Помощь Киеву от Запада в кредит только затянет боевые действия, заявил в комментарии "Ленте.ру" депутат Госдумы Алексей Чепа. "Поставки оружия, поставки техники на Украину только задерживают по срокам исход ситуации, и это все понимают. Поэтому лозунг "биться до последнего украинца" в интересах США", — сказал он. Депутат добавил, что Вашингтон не оставляет попыток истощить Россию, но у него ничего не получается. По его мнению, Зеленский как приспешник политики Запада выполняет их задачи, и больше ничего.Ранее Зеленский заявил, что Украина готова получить помощь от США в кредит. Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о предоставлении еще 60 миллиардов долларов Киеву. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов. Бывший американский президент Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938398740.html
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в мире, украина, россия, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Вашингтон (штат)
В Госдуме отреагировали на готовность Зеленского получать помощь в кредит

Депутат Чепа: помощь Украине от Запада в кредит только затянет боевые действия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы
Здание Государственной Думы - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Помощь Киеву от Запада в кредит только затянет боевые действия, заявил в комментарии "Ленте.ру" депутат Госдумы Алексей Чепа.

"Поставки оружия, поставки техники на Украину только задерживают по срокам исход ситуации, и это все понимают. Поэтому лозунг "биться до последнего украинца" в интересах США", — сказал он.
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Депутат добавил, что Вашингтон не оставляет попыток истощить Россию, но у него ничего не получается.

По его мнению, Зеленский как приспешник политики Запада выполняет их задачи, и больше ничего.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова получить помощь от США в кредит.

Конгресс из-за позиции республиканского большинства в палате представителей до сих пор не поддержал запрос администрации президента Джо Байдена о предоставлении еще 60 миллиардов долларов Киеву. Выделенные до этого ассигнования закончились в декабре прошлого года, части ранее объявленных пакетов военной помощи поступают на Украину в рамках предыдущих контрактов.

Бывший американский президент Дональд Трамп ранее предлагал перестать безвозмездно предоставлять помощь иностранным государствам, превратив такую поддержку в кредитные займы.
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