https://ria.ru/20240407/ukraina-1938398740.html

СМИ назвали четыре сценария участия армии Франции в конфликте на Украине

СМИ назвали четыре сценария участия армии Франции в конфликте на Украине - РИА Новости, 07.04.2024

СМИ назвали четыре сценария участия армии Франции в конфликте на Украине

Швейцарское издание NZZ смоделировало четыре наиболее вероятных сценария в случае применения Францией войск в конфликте на Украине. РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T15:00

2024-04-07T15:00

2024-04-07T21:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Швейцарское издание NZZ смоделировало четыре наиболее вероятных сценария в случае применения Францией войск в конфликте на Украине.Первым называется размещение контингента к северу от Киева, чтобы "предотвратить вторжение из Белоруссии"."При таком сценарии подразделения ВСУ смогут перебросить на восточный и южный фронт", — говорится в публикации. Второй вариант: французские войска будут выступать резервами на Запорожском направлении и попытаются предотвратить прорыв российских сил. Согласно третьему варианту, их разместят к северу от Одессы, чтобы обезопасить ключевой морской порт, пишет издание. Четвертый вариант — дислокация войск в Молдавии.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как внутри страны, так и со стороны своих союзников по НАТО, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938383194.html

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938365540.html

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938348458.html

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в мире, украина, франция, вооруженные силы украины, нато, эммануэль макрон