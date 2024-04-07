https://ria.ru/20240407/ukraina-1938394923.html

Избранный президент Словакии высказался о перемирии на Украине

Избранный президент Словакии высказался о перемирии на Украине - РИА Новости, 07.04.2024

Избранный президент Словакии высказался о перемирии на Украине

Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, который в субботу победил во втором туре выборов президента Словакии, заявил в эфире телеканала ТА3, что убежден в РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T14:40

2024-04-07T14:40

2024-04-07T14:40

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БРАТИСЛАВА, 7 апр - РИА Новости. Глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, который в субботу победил во втором туре выборов президента Словакии, заявил в эфире телеканала ТА3, что убежден в необходимости скорейшего перемирия на Украине и начале переговоров. "Я начал говорить о мире не потому, что хотел быть лучше соперника, а потому что верю в то, что нужно остановить гибель людей как можно скорее, прямо сейчас, если бы это удалось, а уже потом начать переговоры. Как поддерживать военный конфликт, который за два года не принес никаких результатов? Мы имеем только погибших людей. Это абсолютная трагедия", - сказал он. Он отметил, что его соперник на выборах, экс-глава МИД Словакии Иван Корчок не говорил о мире. Пеллегрини также добавил, что не поддерживает насильственного отнятия территорий другого государства. Пеллегрини победил во втором туре выборов президента Словакии с 53,12% голосов. Его соперник, экс-глава МИД Словакии Корчок ранее признал свое поражение и поздравил Пеллегрини с победой. Пеллегрини ранее заявлял, что не допустит отправки словацких военных на Украину, если победит на президентских выборах. Он также говорил, что дальнейшее вооружение Украины не дает никаких результатов и приводит лишь к гибели людей. Пеллегрини выражал опасение, что накачивание Киева оружием в конце концов может закончиться катастрофой, и высказал мнение, что лучшим решением было бы как можно скорее начать переговоры о мире. Пеллегрини ратует за прекращение боевых действий на Украине и даже обещал, что в случае победы на выборах президента республики поддержит проведение в Братиславе переговоров о мире, хотя и на уровне экспертов для начала. Сорокавосьмилетний Пеллегрини возглавил парламент осенью 2023 года, он также является председателем партии Hlas ("Голос"), которая входит в правительственную коалицию вместе с партией премьер-министра Словакии Роберта Фицо, известного своей критикой накачивания Украины оружием. Пеллегрини ранее и сам был членом возглавляемой Фицо партии, но в 2020 году вышел из нее после раскола, создав собственное социал-демократическое объединение. Фицо заявлял, что будет голосовать за своего бывшего коллегу по партии, потому что уверен в том, что "в принципиальных вопросах Пеллегрини будет стоять за Словакию, а не против нее". Корчока он называл "человеком без собственного мнения", который "продаст Словакию за "дырявый грош". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. В Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров. По его словам, Украина приняла решение отказаться от переговоров с РФ по указанию из Вашингтона, теперь США должны исправлять эту ошибку.

https://ria.ru/20240406/peregovory-1938162661.html

https://ria.ru/20240321/ukraine-1934566374.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20240406/soglashenie-1938230578.html

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в мире, украина, словакия, петер пеллегрини, россия