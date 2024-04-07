https://ria.ru/20240407/ukraina-1938383194.html

Нет мест. В Германии раскрыли, что Россия подготовила Западу на Украине

Нет мест. В Германии раскрыли, что Россия подготовила Западу на Украине - РИА Новости, 07.04.2024

Нет мест. В Германии раскрыли, что Россия подготовила Западу на Украине

Киев столкнется с несколькими проблемами в вопросе применения самолетов F-16, написал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X... РИА Новости, 07.04.2024

2024-04-07T13:48

2024-04-07T13:48

2024-04-07T23:21

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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Киев столкнется с несколькими проблемами в вопросе применения самолетов F-16, написал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X. "Во-первых, пока неясно, сколько истребителей получит Украина. Во-вторых, украинских пилотов пока что только обучают работе с этой техникой. Без летчиков в самолетах нет смысла", — написал он. Репке добавил, что на Украине практически нет безопасных аэропортов для взлета, не говоря уже о достаточно безопасных местах с необходимым уровнем инфраструктуры и логистики. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938365540.html

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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия