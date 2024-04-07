Нет мест. В Германии раскрыли, что Россия подготовила Западу на Украине
Немецкий журналист Репке: на Украине нет безопасных мест для истребителей F-16
© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" на Запорожском направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня "Град" на Запорожском направлении специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Киев столкнется с несколькими проблемами в вопросе применения самолетов F-16, написал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.
"Во-первых, пока неясно, сколько истребителей получит Украина. Во-вторых, украинских пилотов пока что только обучают работе с этой техникой. Без летчиков в самолетах нет смысла", — написал он.
"Во-первых, пока неясно, сколько истребителей получит Украина. Во-вторых, украинских пилотов пока что только обучают работе с этой техникой. Без летчиков в самолетах нет смысла", — написал он.
Репке добавил, что на Украине практически нет безопасных аэропортов для взлета, не говоря уже о достаточно безопасных местах с необходимым уровнем инфраструктуры и логистики.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.