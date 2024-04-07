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Нет мест. В Германии раскрыли, что Россия подготовила Западу на Украине - РИА Новости, 07.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 07.04.2024 (обновлено: 23:21 07.04.2024)
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938383194.html
Нет мест. В Германии раскрыли, что Россия подготовила Западу на Украине
Нет мест. В Германии раскрыли, что Россия подготовила Западу на Украине - РИА Новости, 07.04.2024
Нет мест. В Германии раскрыли, что Россия подготовила Западу на Украине
Киев столкнется с несколькими проблемами в вопросе применения самолетов F-16, написал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X... РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T13:48
2024-04-07T23:21
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Киев столкнется с несколькими проблемами в вопросе применения самолетов F-16, написал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X. "Во-первых, пока неясно, сколько истребителей получит Украина. Во-вторых, украинских пилотов пока что только обучают работе с этой техникой. Без летчиков в самолетах нет смысла", — написал он. Репке добавил, что на Украине практически нет безопасных аэропортов для взлета, не говоря уже о достаточно безопасных местах с необходимым уровнем инфраструктуры и логистики. Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938365540.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Россия
Нет мест. В Германии раскрыли, что Россия подготовила Западу на Украине

Немецкий журналист Репке: на Украине нет безопасных мест для истребителей F-16

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня "Град" на Запорожском направлении специальной военной операции
Реактивная система залпового огня Град на Запорожском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Реактивная система залпового огня "Град" на Запорожском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Киев столкнется с несколькими проблемами в вопросе применения самолетов F-16, написал немецкий журналист Юлиан Репке на своей странице в социальной сети X.

"Во-первых, пока неясно, сколько истребителей получит Украина. Во-вторых, украинских пилотов пока что только обучают работе с этой техникой. Без летчиков в самолетах нет смысла", — написал он.
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Репке добавил, что на Украине практически нет безопасных аэропортов для взлета, не говоря уже о достаточно безопасных местах с необходимым уровнем инфраструктуры и логистики.

Нидерланды и Дания первыми согласились предоставить Украине F-16. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
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