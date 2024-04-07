На Украине заявили о повреждении объекта высоковольтной сети
Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении объекта высоковольтной сети
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Объект высоковольтной сети поврежден на Украине, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Накануне украинское минэнерго сообщало, что из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи в течение суток возможны аварийные отключения электричества в различных регионах страны, в том числе в Харьковской области. Там по технологическим причинам выключались несколько высоковольтных воздушных линий, оборудование на высоковольтной подстанции. Сообщалось, что в регионе из-за значительных повреждений оборудования будут применять графики почасовых отключений.
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"Среди поврежденных… объектов – объект высоковольтной сети национальной энергетической компании "Укрэнерго", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании. О каком объекте идет речь, не уточняется.
В "Укрэнерго" призвали потребителей бережно использовать электроэнергию из-за дефицита.
Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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