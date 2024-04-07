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На Украине заявили о повреждении объекта высоковольтной сети - РИА Новости, 07.04.2024
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12:29 07.04.2024
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938371932.html
На Украине заявили о повреждении объекта высоковольтной сети
На Украине заявили о повреждении объекта высоковольтной сети - РИА Новости, 07.04.2024
На Украине заявили о повреждении объекта высоковольтной сети
Объект высоковольтной сети поврежден на Украине, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго". РИА Новости, 07.04.2024
2024-04-07T12:29
2024-04-07T12:29
в мире
украина
харьковская область
укрэнерго
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Объект высоковольтной сети поврежден на Украине, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго". Накануне украинское минэнерго сообщало, что из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи в течение суток возможны аварийные отключения электричества в различных регионах страны, в том числе в Харьковской области. Там по технологическим причинам выключались несколько высоковольтных воздушных линий, оборудование на высоковольтной подстанции. Сообщалось, что в регионе из-за значительных повреждений оборудования будут применять графики почасовых отключений. "Среди поврежденных… объектов – объект высоковольтной сети национальной энергетической компании "Укрэнерго", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании. О каком объекте идет речь, не уточняется. В "Укрэнерго" призвали потребителей бережно использовать электроэнергию из-за дефицита. Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240403/energoinfrastruktura-1937415041.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, украина, харьковская область, укрэнерго
В мире, Украина, Харьковская область, Укрэнерго, Специальная военная операция на Украине
На Украине заявили о повреждении объекта высоковольтной сети

Компания "Укрэнерго" сообщила о повреждении объекта высоковольтной сети

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
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МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Объект высоковольтной сети поврежден на Украине, сообщает национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Накануне украинское минэнерго сообщало, что из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи в течение суток возможны аварийные отключения электричества в различных регионах страны, в том числе в Харьковской области. Там по технологическим причинам выключались несколько высоковольтных воздушных линий, оборудование на высоковольтной подстанции. Сообщалось, что в регионе из-за значительных повреждений оборудования будут применять графики почасовых отключений.
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"Среди поврежденных… объектов – объект высоковольтной сети национальной энергетической компании "Укрэнерго", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале компании. О каком объекте идет речь, не уточняется.
В "Укрэнерго" призвали потребителей бережно использовать электроэнергию из-за дефицита.
Глава украинской национальной энергокомпании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее заявлял, что энергетическая система страны подверглась крупнейшей атаке "за всё время", по его словам, комбинированные удары поразили ряд тепловых и гидроэлектростанций. Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщал, что ударам подверглись ряд ТЭС, серьезно повреждено оборудование станций. Компания "Укргидроэнерго" сообщала, что зафиксирован удар по ДнепроГЭС и плотине, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье, верхняя часть здания полностью уничтожена, для восстановления электростанции до проектного состояния потребуются годы.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьУкрэнерго
 
 
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